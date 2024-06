Bellezza ed estetica, una passione tutta italiana: non ci si rinuncia nemmeno in vacanza

Roma, 3/06/2024 - Ormai è il caso di dirlo: da un punto di vista economico e sociale, la pandemia dovuta al Covid-19 è alle spalle qui in Italia. Le imprese stanno ritornando ai propri vecchi ritmi di produzione e i vari settori stanno ricominciato a crescere già dall’anno scorso. Fra questi c’è ovviamente anche quello dell’estetica e della bellezza, che nel Bel Paese sta mostrando segni di evidente ripresa.

Storicamente infatti, gli italiani sono un popolo amante del bello, del lusso, della moda e della cura del proprio corpo. Negli ultimi tempi, sempre più persone – sia uomini che donne, sia giovani che meno giovani – si stanno approcciando a questo mondo per la prima volta, o lo stanno riscoprendo dopo un momento di pausa. Gli esperti parlando di una nuova era per il mercato dell’estetica.

Bellezza ed estetica in Italia: aumenta la domanda fra giovani e uomini

La digitalizzazione ha rappresentato il fattore chiave della rinascita di questo movimento, quantomeno in Italia. Oggi infatti, sempre più persone utilizzano applicazioni e piattaforme online per la prenotazione e la vendita di prodotti estetici. Questi strumenti permettono agli utenti di accedere ad un vasto catalogo di prodotti e trattamenti comodamente da casa.

Le nuove abitudini di consumo delle generazioni più giovani – fortemente influenzati dai canali online – stanno giocando un ruolo cruciale nel plasmare il mercato dell'estetica. I giovani sono sempre più interessati ai prodotti cosmetici, sia per il trucco che per la cura della pelle e dei capelli, e tendono a seguire routine elaborate che includono diversi prodotti.

La cura del proprio corpo è diventata una routine giornaliera per le nuove generazioni – anche in vacanza o durante un viaggio di lavoro. In questo senso, molti utilizzano la piattaforma Prenotado, portale online specializzato nella prenotazione rapida di centri estetici, massaggi, parrucchieri, barbieri e servizi dedicati al benessere. Il gestionale propone decine di saloni di bellezza in tutta Italia: basta selezionare il servizio di cui si ha bisogno e la città o regione di riferimento, e in pochi click ecco prenotato l’appuntamento!

Si tratta di una passione sfrenata e moderna che attrae curiosi di ogni tipo. Lo dimostra il netto aumento della domanda di trattamenti estetici da parte degli uomini. Se in passato la bellezza era considerata un settore dominato dalle donne, infatti, oggi sempre più uomini si avvicinano ai trattamenti di bellezza. E di conseguenza, non può che aumentare l’offerta anche per loro.

Le preferenze degli italiani: i trattamenti di bellezza più diffusi

Negli ultimi anni, il settore della bellezza ha visto emergere molteplici trattamenti – senza interventi chirurgici – adatti per ogni parte del corpo, alla luce dei diversi metodi e strumenti tecnologici.

Innanzitutto, fra i più diffusi ci sono i trattamenti in grado di garantire una pelle più abbronzata. Di fatti, la società odierna ha come canone di bellezza ideale un colore della pelle più scuro rispetto al classico rosaceo. Per ottenerlo – consapevoli dei danni collaterali dovuti all’esposizione solare – sempre più persone si affidano ai cosiddetti trattamenti “express”, soluzioni che si basano sulla canna da zucchero.

In secondo luogo, cresce la domanda di trattamenti “anti-age”, ovverosia soluzioni rapide per sembrare più giovani. Si tratta di “trattamenti flash” che promettono di ridurre borse, occhiaie e rughe in pochi minuti; esistono infatti sempre più prodotti in grado di restituire giovinezza e luminosità alla pelle. Insieme a questi, un’altra tendenza per migliorare l’estetica del proprio volto è l'allungamento delle ciglia, una tecnica che sta conquistando sempre più centri di bellezza. Particolarmente richiesti sono anche tutti quei trattamenti dedicati alla cura della pelle, cercando soluzioni per problemi comuni come smagliature ed acne.

In aggiunta, cresce la domanda di protocolli combinati. Molti centri di bellezza oggi propongono percorsi completi per rimodellare il proprio corpo, tonificare i muscoli, perdere peso e ritrovare la bellezza perduta unendo nutrizione, trattamenti in cabina e attività fisica.

Non si tratta però solo di estetica, ma anche di benessere interiore. Per chi cerca relax dai momenti di stress, ecco i trattamenti antiossidanti, energizzanti e idratanti in grado di rilassare il sistema nervoso e favorire il riposo.

Infine, i trattamenti più esclusivi includono l'uso di ingredienti di lusso come il caviale e l'oro. Il caviale è noto per le sue proprietà ricostituenti e antietà, mentre l'oro stimola l'energia vitale, favorisce la cicatrizzazione e apporta un senso di benessere generale.

Insomma, il settore dell'estetica in Italia sta vivendo una vera e propria fase di rinascita e modernizzazione. D’altronde, la passione per la bellezza è storicamente radicata nella cultura italiana e il futuro dell’estetica non può che essere luminoso.

