“BMW Bank Ambassador 2024”, a Calabria Motori il prestigioso riconoscimento

La consegna del premio da parte del Ceo Castronovo certifica la competenza e la professionalità della concessionaria di Reggio Calabria e di tutto il gruppo Ionà Motori

Reggio Calabria, 17 giugno 2024. Importante riconoscimento per la concessionaria Calabria Motori che ha ricevuto il “BMW Bank Ambassador 2024”.

Un premio prestigioso consegnato dal Ceo BMW Bank Italia, Andrea Castronovo, agli Amministratori delegati di Calabria Motori Emanuele Ionà e Vivienne Ionà, che certifica l’impegno e la competenza del team e dell’intero gruppo Ionà Motori.

“Si tratta di un riconoscimento importante – ha affermato Castronovo - attribuito ai partner che, durante l’anno, si sono maggiormente contraddistinti in quello che per noi è qualcosa di fondamentale, l’attenzione al cliente”.

Un’attenzione che BMW misura in base a tre parametri: il primo, quello della trasparenza, perché quando si parla di finanziamenti e assicurazioni è fondamentale dare al cliente la certezza di conoscere quello che sta acquistando. Il secondo è la capacità di consulenza, ovvero di cucire attorno alle esigenze del cliente un pacchetto sartoriale di finanziamento o assicurazione, che sia veramente aderente a quello che è il proprio fabbisogno; e il terzo è la capacita di fare follow-up perché “mai come quando si parla di servizi, il momento principale non è la vendita ma ciò che avviene dopo. La vendita in realtà è soltanto un inizio che permette di instaurare una relazione che va avanti nel tempo. Ecco perché – ha concluso il Ceo Castronovo - abbiamo questo programma che riconosce l’impegno dei nostri partner”.

Grande la soddisfazione di Emanuele Ionà che riceve, così, la conferma che la strada intrapresa due anni fa, all’inizio del percorso col brand BMW, è quella giusta.

Supporto costante alla clientela, comprensione delle loro reali esigenze, e l’accesso al mondo bank semplice ma professionale, sono gli elementi fondamentali per la famiglia Ionà, per offrire un servizio di consulenza finanziaria premium.

Un tema molto delicato è quello della trasparenza finanziaria che la concessionaria Calabria Motori realizza pienamente attraverso una formazione interna precisa e puntuale.

Ma qual è l’elemento vincente per un follow-up del cliente realmente efficace?

“Sono tre gli aspetti fondamentali: il CRM (Customer Relationship Management), il Digital Manager e il BDC (Business Development Center)”, spiega Ionà.

“Questi sono i tre valori fondanti per una customer experience degna di Bmw”, sono state le parole di Vivienne Ionà.

