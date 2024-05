Champions League – Il PSG “vede” Wembley ma il Dortumund ci crede Mbappé, MVP a 5,00 su Sisal.it, pronto a trascinare i francesi

Roma, 06 maggio 2024 – Novanta minuti, o forse qualcosa di più, per volare nel tempio del calcio il prossimo 1° giugno. PSG e Borussia Dortmund sono le protagoniste, domani sera, della prima semifinale di ritorno di Champions Leagu e con i parigini che vanno a caccia della seconda finale della propria storia mentre i tedeschi mancano dall’atto conclusivo da ben 11 anni. Gli esperti Sisal ritengono il PSG favorito a 1,45 contro il 6,50 del Borussia Dortmund mentre si scende a 4,75 per il pareggio. Transalpini che devono recuperare la sconfitta dell’andata per 0-1 al Westfalenstadion: l’ipotesi supplementari si gioca a 3,90, una soluzione ai calci di rigore è in quota a 9,00. Mbappé e compagni sono avanti anche per approdare a Wembley tanto che il loro passaggio turno è dato a 1,65 rispetto al 2,25 dei gialloneri. L’Over, nei sette precedenti, è uscito solo una volta ma domani ci sono grandi possibilità essendo è in quota a 1,45. Così un goal dalla panchina è a 2,25 mentre una rete da fuori area si gioca a 3,00. Attenzione poi al Ribaltone ipotesi offerta a 6,00.

Rimasto a bocca asciutta nella gara di andata, Kylian Mbappé ha tutte le intenzioni di riprendersi tutto con gli interessi davanti al proprio pubblico. Il fenomeno francese che sblocca la gara come primo marcatore è dato a 3,70. Mbappé non è però tipo da accontentarsi e così il titolo di miglior giocatore dell’incontro pagherebbe 5 volte la posta. Insieme a lui ci sarà Ousmane Dembelè, impreciso in Germania, ma pronto a esultare al Parco dei Principi: il numero 10 del PSG protagonista con goal o assist è in quota a 1,93. Da un 10 all’altro perché Jadon Sancho ha mostrato lampi di grandissima classe tanto che vederlo nel tabellino dei marcatori è in quota a 6,00. Niclas Füllkrug è pronto a dare un altro dispiacere a Gigio Donnarumma per portare il Borussia alla finale di Champions: la rete del bomber tedesco, ancora nel primo tempo come all’andata, è in quota a 7,25.

