Claudio Melotti, la tua Casa Smart: il Bestseller che rivoluziona il concetto di abitare all’interno di una casa Sicura, Intelligente e Confortevole

Milano, 04.06.2025 – Vivere in una casa che non risponde davvero alle proprie esigenze quotidiane può generare stress, inefficienza e disorganizzazione. Per questo motivo, progettare un ambiente domestico intelligente, efficiente e su misura non è più un’opzione, ma una necessità. Oggi la tecnologia non è un lusso né un insieme di gadget, ma uno strumento concreto per migliorare la qualità della vita, semplificare la gestione degli spazi e garantire comfort, sicurezza e controllo. Scegliere le tecnologie giuste e integrarle in un unico sistema consente di coordinare in modo semplice, sicuro e intuitivo tutti i principali impianti presenti in casa: dall'allarme alla videosorveglianza, dalle luci alle automazioni, dal clima all'irrigazione, e molto altro. Esistono limiti? Sì, la fantasia.

Per chi desidera vivere in una casa moderna, efficiente e sicura, esce oggi il libro di Claudio Melotti “LA TUA CASA SMART. Come La Tecnologia Può Migliorare Davvero Il Tuo Stile Di Vita, Ogni Giorno, Nella Tua Casa” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori informazioni pratiche e soluzioni innovative per progettare e realizzare la casa dei propri sogni, in linea con le esigenze dell’abitare contemporaneo. Integrazione è la parola d’ordine. Semplificazione è una certezza. Visione a lungo termine è un valore aggiunto da non sottovalutare.

“In questo libro racconto come la tecnologia possa trasformare una casa normale in un ambiente dove sicurezza e comfort sono davvero al centro dell’attenzione” spiega Claudio Melotti, autore del libro. “Oggi nessuno accetterebbe di acquistare un’auto senza airbag o ABS. Eppure, molte abitazioni vengono vendute con impianti scollegati tra loro, privi di una logica centralizzata. Un sistema domotico evoluto, invece, integra tutte le tecnologie presenti in casa, permettendo di gestirle in modo semplice e intuitivo. Tutto sotto controllo, sia quando sei in casa sia quando sei fuori casa. I vantaggi in termini di efficienza, sicurezza e qualità della vita sono immediati”.

Secondo l’autore, massimo esperto di impianti di sicurezza e domotica, vivere in una casa smart non significa solo aggiungere tecnologia, ma adottare una visione più ampia e completa: sia nel breve che, soprattutto, nel lungo termine. Il testo si propone infatti come guida pratica e autorevole per chi desidera una casa sicura, efficiente e su misura, mostrando come un sistema avanzato di domotica e sicurezza – se progettato in modo professionale – possa davvero migliorare la vita quotidiana e, al tempo stesso, incrementare il valore dell’immobile nel tempo.

“Claudio Melotti, con il suo libro, lancia un allarme: le case, anche quelle di nuova costruzione, sono spesso tecnologicamente obsolete. Nessun costruttore, infatti, offre abitazioni che integrano appieno le potenzialità della domotica e della sicurezza avanzata. Questo gap informativo va quindi a penalizzare chi acquista casa, che, inconsapevolmente, si ritrova a spendere ingenti somme per un immobile tecnologicamente superato” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Da questo concetto l’autore ha sviluppato un libro finalizzato a condividere le sue conoscenze riguardo a temi quali la sicurezza e la domotica, intesi come elementi imprescindibili di un unico ecosistema abitativo”.

“Bruno Editore è una realtà consolidata nel settore dell’editoria digitale” conclude l’autore. “Grazie all’esperienza di Giacomo Bruno e del suo team, ho potuto trasmettere le mie conoscenze in una guida utile e accessibile a tutti, offrendo ai lettori strumenti concreti per migliorare la sicurezza, l’efficienza e il comfort della propria casa, creando un vero e proprio ecosistema su misura.”

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4juIGQ5

Claudio Melotti, nato a Modena nel 1970, è un esperto di impianti di sicurezza e domotica con oltre 30 anni di esperienza. Diplomato in elettrotecnica ed elettronica, ha iniziato la sua carriera come installatore, diventando nel tempo un punto di riferimento del settore. Curiosità e innovazione lo hanno spinto ad approfondire l’affascinante mondo della domotica, facendo dell’integrazione tecnologica il fulcro del suo lavoro. Crede fermamente in etica, trasparenza, onestà e professionalità. La sua più grande fortuna? Unire la passione per il lavoro all’amore per la famiglia. Per info: www.claudiomelotti.com

Giacomo Bruno, nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 35 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

