Compressori, a Napoli RIEM Italy Rivenditore Autorizzato Mattei

Napoli, 23 agosto 2024 - RIEM Italy, fondata nel 1976 da Francesco Russo, è un'azienda italiana di eccellenza specializzata nella produzione, assistenza, vendita e noleggio di compressori. Con sede operativa a Roma e filiali in diverse località, tra cui Napoli, RIEM Italy offre soluzioni innovative e servizi di alta qualità per ogni esigenza legata ai compressori.

Con la sua lunga tradizione e l'innovazione continua, l’azienda è diventata un punto di riferimento nel settore dei compressori. Un aspetto cruciale da sottolineare è che la sede di Napoli è un rivenditore autorizzato di Mattei, leader mondiale nel settore dei compressori rotativi a palette. “Questo significa - afferma Fabio Russo, attuale CEO dell’azienda - che a Napoli RIEM offre un servizio di assistenza completo sulle macchine Mattei, garantendo la qualità e l'affidabilità che contraddistinguono il marchio.”

Servizi Offerti in Italia e all’Estero

RIEM Italy si distingue per la sua organizzazione strutturata, in grado di coprire l'intero territorio nazionale e internazionale. Il team tecnico-commerciale è esperto nella gestione di contratti manutentivi e predittivi su ogni tipo di compressore volumetrico, sia lubrificato che oil free. Grazie alle attrezzature avanzate, i tecnici possono effettuare diagnosi immediate e proporre soluzioni su misura per ogni cliente. Le sedi operative sono attrezzate per revisioni straordinarie a "zero" ore, con test rigorosi su banco prova.

Presso le sedi di Roma ed Aprilia, RIEM Italy esegue revisioni complete di macchine a vite, pistoni, lubrificate e oil free, soffianti e pompe a vuoto.

Fabio Russo: “Le nostre officine dispongono di macchine utensili per la ricostruzione di parti mancanti o danneggiate, e le macchine revisionate sono testate per garantire prestazioni ottimali. Il processo di revamping può trasformare macchine on/off in macchine a velocità variabile, conforme alle normative vigenti.”

La filiale di Napoli, come detto, è rivenditore autorizzato di Mattei e si distingue per innovazione ed affidabilità grazie all’offerta di servizi di eccellenza che rispondono alle esigenze del mercato locale. Mattei Group, infatti, con oltre 100 anni di esperienza, è un pioniere nella tecnologia dei compressori rotativi a palette. La loro gamma di prodotti trattata da RIEM Italy si distingue per l'efficienza energetica, l'affidabilità e il basso costo di manutenzione. I compressori Mattei sono progettati per durare, con componenti di alta qualità e tecnologie avanzate che riducono al minimo l'usura e il consumo di energia. “La partnership tra RIEM Italy e Mattei a Napoli rappresenta un valore aggiunto significativo per i clienti - conclude Fabio Russo - offrendo soluzioni di compressione dell'aria di altissimo livello”.

Manutenzione e Ricambi, e non solo

RIEM Italy è specializzata nella costruzione di parti per compressori, con un ufficio di progettazione dedicato. L’azienda produce particolari in alluminio, ottone, ghisa, acciaio inox e acciaio al carbonio, garantendo la disponibilità di ricambi conformi agli OEM. La gamma include filtri separatori aria-olio, filtri olio, filtri aria, radiatori olio-aria, e pannelli elettronici di comando e controllo, sia OEM che compatibili.

Utilizzando avanzate tecniche di reverse engineering, RIEM Italy è in grado di replicare parti obsolete con precisione, garantendo qualità e affidabilità. Costruiamo e revisioniamo scambiatori di calore per diverse applicazioni, utilizzando materiali come acciaio AISI 444 e AISI 316/L. Gli air cooler per il raffreddamento di gas naturale, acqua e olio sono testati idraulicamente per garantire performance eccellenti.

RIEM Italy offre altresì una vasta gamma di compressori a vite e pistoni, sia nuovi che ricondizionati a "zero" ore, garantiti. Rappresentando marchi di prestigio come Ceccato e Gardner Denver, si assicura la disponibilità di macchine adatte a qualsiasi richiesta di portata e pressione.

Informazioni e Contatti

Sedi Operative:

Roma - Via Prenestina Nuova, km 8,500 00010 Gallicano nel Lazio

Aprilia - Via della Meccanica 22 A 04011 Aprilia

Napoli - II Traversa Via Giovanni Pascoli SNC, 80026 Casoria (NA)

USA, 330 Industrial Drive, Anderson IN 46017 Indianapolis

Bogor, Indonesia Jalan Flamboyan 2 no 3-5, 16152

TELEFONO

ROMA: 06.95469469/75/41

NAPOLI: +3908117765443

E-mail: info@riemitaly.com

Sito web: https://riemitaly.it/