Con l’apertura delle prenotazioni di Moby e tutte le sue novità inizia già l’estate 2025

Milano, 02.10.2024 – Per Moby, il giorno dell’apertura delle prenotazioni è una specie di inizio anticipato dell’estate, proponendo novità che vanno sempre nella direzione chiesta dai passeggeri, con navi più moderne in flotta, un network di rotte sempre più completo e un continuo prolungamento della stagione, che permette anche una destagionalizzazione del turismo, venendo incontro alle esigenze dei territori raggiunti.

Vale quindi la pena di seguire rotta per rotta, destinazione per destinazione, tutte le novità in arrivo per una stagione che si preannuncia straordinaria.

SARDEGNA

La Genova-Olbia è da sempre la porta di ingresso sull’isola per il pubblico del Nord Italia e del Nord Europa, che ama moltissimo questa linea. E, proprio per venire incontro alle esigenze dei passeggeri la linea viene anticipata rispetto agli altri anni, prolungando l’effettuazione della tratta dal 16 aprile al 3 novembre 2025, con una stagione XXL.

Ovviamente, poi, è confermatissima anche l’altra “porta della Sardegna per il Nord”, la Genova-Porto Torres, in servizio 365 giorni l’anno, con corse notturne.

Allo stesso modo, è operativa tutto l’anno, con partenze diurne e notturne, la Livorno-Olbia, con le gemelle Moby Fantasy e Moby Legacy, che sono i traghetti più grandi e green del Mediterraneo, assicurano standard da crociera, con un intero ponte dedicato alla ristorazione e un’attenzione straordinaria a tutte le richieste dei passeggeri, che apprezzano moltissimo anche le offerte gourmet a bordo. La modernità della concezione di queste navi, la cura degli spazi comuni e delle cabine e tutti i particolari, persino la velocità di imbarco e di sbarco, fanno di Fantasy e Legacy le due navi che hanno rivoluzionato il concetto stesso di traversata a bordo di un traghetto.

E, a completare il tris delle tratte da e per la Sardegna attive 365 giorni l’anno, c’è la Civitavecchia-Olbia che assicura partenze tutto l’anno in notturna e da giugno a settembre anche diurne, con l’andata alle 8,30 e il ritorno da Olbia pomeridiano alle 12 o alle 15,30.

Infine, nel mese di agosto torna anche la Piombino-Olbia, che è la linea più veloce per raggiungere la Sardegna, una sorta di metropolitana del mare fra il continente e la Sardegna.

Successivamente verranno aperte anche le corse della linea che collega Santa Teresa di Gallura a Bonifacio, la via più veloce per raggiungere la Sardegna dalla Corsica e viceversa.

SICILIA

Florio e Rubattino sono le classicissime del mare che collegano tutto l’anno la linea Napoli-Palermo, con partenze quotidiane in entrambe le direzioni in notturna.

E questa sorta di “Metropolitana del Regno delle due Sicilie” ad agosto prevede quest’anno anche partenze diurne che si aggiungono a quelle della sera.

CORSICA

Quest’anno la Genova-Bastia sarà in linea dal 28 maggio al 13 settembre 2025 con la nave Moby Orli totalmente dedicata alla linea e partenze notturne da Genova a Bastia e diurne da Bastia a Genova fino alla metà di agosto. Poi, come sempre, a cavallo di Ferragosto si inverte con l’andata diurna da Genova e il ritorno notturno dalla Corsica. Inoltre, da inizio giugno ad inizio settembre, nei week-end e nelle date di maggior traffico, verranno incrementate le partenze con corse diurne veloci con Moby Wonder e Moby Aki.

La Livorno-Bastia sarà invece attiva dal 24 maggio al 19 ottobre 2025 con partenza mattutina alle 8 in andata e pomeridiana, alle 14, al ritorno.

La stagione estiva è appena finita. Ma con Moby ricomincia già.