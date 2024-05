Con OpereLetterarie.it proponi il tuo libro ai più noti editori italiani aperti alle nuove proposte

29 maggio 2024. Vuoi proporre il tuo libro a case editrici del settore nel modo più semplice e veloce senza però rinunciare alla qualità? Hai finalmente concluso il tuo romanzo e sei disorientato dalla quantità di editori a cui dovrai spedirlo e dai tempi di attesa? OpereLetterarie.it potrebbe essere l'iniziativa che fa al caso tuo.

Finalmente un progetto che avvicina autore ed editore.

Sviluppato dall'agenzia editoriale Loret, che rappresenta più marchi editoriali italiani e valuta per la promulgazione opere di narrativa, poesia, saggistica, narrativa per l’infanzia, biografie, tesi di laurea, OpereLetterarie.it mira a migliorare e a facilitare il processo di pubblicazione degli inediti. Infatti, inviando un'opera a OpereLetterarie.it, sarà l'agenzia editoriale Loret a interfacciarsi in via preliminare con le case editrici più consone e a richiederne la valutazione attraverso un canale privilegiato, che riduce drasticamente i tempi di risposta degli editori coinvolti. Soprattutto per i marchi più consolidati il vantaggio è notevole, dal momento che si passa dai consueti novanta giorni di attesa a meno di venti.

Come partecipare:

proposte@opereletterarie.it è questo l’indirizzo e-mail a cui inviare i propri testi per proporli in valutazione ad alcuni tra i più noti marchi editoriali italiani specializzati in nuovi autori. I tempi di risposta da parte degli editori a oggi sono garantiti entro venti giorni dalla data di invio dell’opera.

Si possono proporre in valutazione per la pubblicazione opere di narrativa, poesia, saggistica, narrativa per l’infanzia, biografie, tesi di laurea ecc.

Le lunghezza minima delle opere proposte dovrà essere di 35 cartelle (70.000 caratteri, spazi inclusi) per la prosa e di 30 poesie per le raccolte di versi.

Non sono previsti limiti per la lunghezza massima.

I testi proposti devono essere inediti, o comunque l’autore deve essere in pieno possesso dei diritti di pubblicazione.

Le opere possono essere inviate via e-mail, indicando i propri dati (nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico) a: proposte@opereletterarie.it

Partecipando si autorizza l’agenzia letteraria Loret a sottoporre la propria opera alle case editrici che riterrà più idonee.

New Life Book si occupa di editoria e comunicazione, seguendo – per conto di aziende o privati – le diverse fasi di pubblicazione di un’opera letteraria, con particolare attenzione per gli aspetti diffusivi e promozionali: ufficio stampa, organizzazione di eventi, passaggi televisivi e radiofonici, realizzazione di booktrailer e audiolibri.

ufficiostampa@newlifebook.it