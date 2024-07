CordenPharma investe 900 milioni di euro nell'espansione della piattaforma peptidica trasformazionale negli Stati Uniti e in Europa

BASILEA, Svizzera, 17 luglio 2024 /PRNewswire/ -- CordenPharma ha annunciato il suo più grande investimento strategico fino ad oggi con una spesa impegnata di circa 900 milioni di euro nei prossimi 3 anni per far crescere la sua piattaforma tecnologica peptidica. Questi piani di trasformazione consistono in due importanti iniziative di espansione che si svolgono in parallelo negli Stati Uniti e in Europa, includendo sia strutture esistenti che di nuova costruzione progettate e realizzate secondo i più rigorosi standard tecnici e di qualità dell'industria farmaceutica per la produzione di peptidi corti e lunghi, compresi i requisiti relativi alle domande di licenza biologica (BLA).

L'espansione negli Stati Uniti prevede l'introduzione di ulteriore capacità di produzione di peptidi nello stabilimento CordenPharma in Colorado con la prevista costruzione di un nuovo impianto di produzione su larga scala e un ulteriore aumento delle linee di produzione nell'impianto esistente. Questo è il risultato della domanda in rapido aumento nel mercato dei farmaci agonisti del peptide 1 simile al glucagone (GLP-1) per il diabete e l'obesità e deriva da vari contratti, a lungo termine e pluriennali per un totale di circa 3 miliardi di euro, con potenziali vantaggi.

L'espansione europea è incentrata sulla costruzione di un nuovo impianto greenfield all'avanguardia, con l'obiettivo di creare ulteriore capacità di produzione di peptidi per servire i clienti dalla produzione clinica iniziale sino alla fase finale della produzione commerciale. La nuova struttura sarà situata nel cuore dell'Europa, completamente integrata nell'attuale rete di impianti CordenPharma.

Nel 2022, CordenPharma è stata rilevata da Astorg, una delle principali società di private equity paneuropee, e gli ambiziosi piani di crescita di quest'ultima mirano ad aiutare CordenPharma a raggiungere la soglia di vendita di circa 1 miliardo di euro per la sua pionieristica piattaforma peptidica e un fatturato totale del gruppo di circa 1,8 miliardi di euro entro il 2028. Una volta completate, le nuove costruzioni saranno completamente integrate all'interno dell'eccezionale rete di impianti di produzione cGMP di livello mondiale CordenPharma, insieme al supporto tecnico e normativo dedicato da parte di team di esperti necessario per proteggere le catene di fornitura delle aziende innovatrici con servizi completamente integrati su piccola e larga scala dagli API ai prodotti farmaceutici.

Commenta il Dott. Michael Quirmbach, Presidente e Ceo del gruppo CordenPharma: "Questi investimenti rafforzeranno profondamente la nostra capacità di fornire un supporto prezioso e tanto necessario alle imprese innovatrici a beneficio dei pazienti. Siamo onorati della fiducia che i nostri clienti hanno riposto in noi per consentirci di fornire efficaci servizi di outsourcing per grandi contratti pluriennali, e il nostro team è orgoglioso di contribuire con decenni di esperienza nella produzione di peptidi alla creazione di questi nuovi farmaci trasformativi. Inoltre, il forte impegno e supporto del nostro azionista Astorg ne dimostra la visione strategica affinché CordenPharma diventi la principale CDMO (società di sviluppo e produzione su contratto) per modalità complesse come i peptidi, offrendo servizi end-to-end completamente integrati dagli API ai prodotti farmaceutici (per peptidi sia iniettabili che da assumere per via orale)."

Aggiunge il Dott. Signe Michel, Direttore generale presso Astorg: "Siamo orgogliosi dei risultati che Michael e il team CordenPharma hanno conseguito attraverso il loro impegno all'eccellenza operativa, al servizio clienti e una crescita ambiziosa. Guardiamo con fiducia alle opportunità che ci aspettano e alla possibilità di rafforzare ulteriormente l'offerta di peptidi dell'azienda lungo l'intero ciclo di vita del farmaco e la catena del valore".

Conclude Judith Charpentier, Co-direttrice Flagship Fund e Direttrice settore sanitario presso Astorg: "CordenPharma ha un'opportunità unica per rafforzare la sua posizione di leadership nel settore dei peptidi con capacità e prestazioni senza pari nella produzione su larga scala. Grazie alla nostra storia comprovata di successi e alla nostra esperienza come investitori nei servizi farmaceutici, siamo fiduciosi che il nostro impegno più recente ci consentirà di cogliere questa opportunità".

Informazioni su CordenPharma

CordenPharma è un partner CDMO che supporta gli innovatori biotecnologici e farmaceutici di modalità complesse nell'avanzamento del ciclo di vita dello sviluppo di farmaci. Sfruttando l'esperienza collettiva dei team della sua rete di strutture integrate a livello globale, CordenPharma fornisce servizi di outsourcing su misura che abbracciano l'intera catena di fornitura, dallo sviluppo iniziale della fase clinica alla commercializzazione.

Basandosi su grandi competenze scientifiche e partnership importanti, CordenPharma fornisce ai clienti servizi completi di alto valore con un focus strategico su peptidi, oligonucleotidi, eccipienti lipidici personalizzati, nanoparticelle lipidiche ( LNP), iniettabili sterili e l'ampia fornitura di piccole molecole (sia ad alta potenza che a potenza regolare).

Il gruppo CordenPharma è composto da 11 strutture in Europa e Nord America. Nell'anno finanziario 2023 ha realizzato un fatturato di 880 milioni di euro e contava oltre 3.000 dipendenti.

Per ulteriori informazioni visitare cordenpharma.com . Segui CordenPharma su LinkedIn.

Informazioni su Astorg

Astorg è una società europea di private equity con oltre 22 miliardi di euro di asset gestiti. Collabora con imprenditori e gestori per acquisire aziende globali leader di mercato con sede principalmente in Europa, fornendo loro la guida strategica, la governance e il capitale di cui hanno bisogno per raggiungere i loro obiettivi di crescita. Astorg, che si caratterizza per una cultura imprenditoriale distinta, una prospettiva azionaria a lungo termine e un gruppo dirigente snello, vanta un prezioso know-how nel settore sanitario, del software e della tecnologia, dei servizi alle imprese e nel campo delle società industriali basate sulla tecnologia. Ha sedi a Londra, Parigi, New York, Francoforte, Milano e Lussemburgo.

Per ulteriori informazioni su Astorg: www.astorg.com | Segui Astorg su LinkedIn.

