SKS365 ottiene la certificazione Top Employers Italy 2024

Il gruppo internazionale di gaming e betting si conferma tra le aziende certificate Top Employers, che premia le eccellenze nelle politiche e strategie HR

Roma, 18 gennaio 2024 - Conferma prestigiosa per SKS365, gruppo attivo in Italia nel settore del gaming e del betting con il brand Planetwin365. Anche quest’anno l'azienda ha infatti ottenuto la certificazione Top Employers Italy 2024, il riconoscimento attribuito dal Top Employers Institute alle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie HR, che si distinguono per l'implementazione di pratiche volte al benessere delle persone e al miglioramento dell'ambiente di lavoro.

Più in dettaglio, la certificazione viene rilasciata alle aziende che raggiungono e soddisfano gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey. La Survey ricopre 6 macro aree in ambito HR, esamina e analizza in profondità 20 diversi topic e rispettive Best Practice tra cui People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning,

"La conferma della certificazione Top Employers rappresenta un riconoscimento importantissimo dell'impegno costante di SKS365 nella promozione e sviluppo di una cultura aziendale incentrata sulle persone e sui loro bisogni - commenta Brian Dean, Chief People Officer di SKS365 -. Essere nuovamente inclusi nell'elenco di aziende eccellenti è, per certi versi, un risultato ancora più grande rispetto allo scorso anno, considerati tutti gli impegni della società nel 2023: un po' come accade nello sport, vincere è difficile, ma confermarsi lo è ancora di più".

"È nei momenti difficili che emergono le eccellenze. E la riprova l’abbiamo sotto gli occhi, con i risultati della Certificazione Top Employers 2024 - aggiunge David Plink, CEO di Top Employers Institute -. Abbiamo toccato con mano quanto siano state straordinarie le performance delle aziende certificate, quanto i Top Employers abbiano dimostrato di avere a cuore il benessere delle loro persone e si siano impegnati per migliorare le condizioni di lavoro, contribuendo così a migliorare collettivamente il mondo del lavoro. È con orgoglio che celebriamo queste eccellenze".

Il Programma Top Employers ha riconosciuto e certificato 2.300 Top Employers in 121 Paesi di tutto il mondo.

SKS365 è uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche nel mercato italiano, online e retail, con il brand Planetwin365, per il tramite di SKS365 Malta Limited (titolare della concessione GAD15242 e delle concessioni rete fisica 72002 e 4584).

Top Employers Institute è l'ente certificatore globale delle eccellenze aziendali in ambito HR. Il Programma Top Employers aiuta ad accelerare le pratiche d’eccellenza HR per contribuire a migliorare il mondo del lavoro. Attraverso il Programma di Certificazione Top Employers, le aziende possono essere validate, certificate e riconosciute employers of choice. Fondato oltre 30 anni fa, Top Employers Institute ha certificato in 121 Paesi di tutto il mondo più di 2.230 aziende, che grazie alle loro eccellenze in ambito HR hanno generato un impatto positivo sulla vita di oltre 12 milioni di persone.