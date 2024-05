Ecosistema Google: il digital marketing per le aziende del turismo spiegato semplice

Milano, 23 Maggio 2024. Ottenere visibilità online è fondamentale per qualsiasi azienda ma lo è ancora di più per tutte quelle realtà che lavorano in settori particolarmente digitalizzati come il turismo. Oggi, infatti, sono sempre più le persone che utilizzano il web per scegliere un hotel, prenotare una vacanza o acquistare un volo.

In questo contesto distinguersi dalla concorrenza e attrarre nuovi clienti richiede una padronanza approfondita degli strumenti di web marketing. La SEO, così come le campagne di advertising, Youtube e le campagne local, giocano un ruolo cruciale perché permettono di raggiungere milioni di clienti in tutto il mondo favorendo le prenotazioni dirette.

E proprio la disintermediazione è, oggi, un argomento estremamente caro agli alberghi e ai tour operator che, in questo modo, hanno la possibilità di acquisire direttamente i clienti che arrivano nelle proprie strutture.

Ecosistema Google: aumentare le prenotazioni dirette

"Ecosistema Google", il nuovo libro di Luca e Marco Bove, nasce proprio con l’intento di fornire una guida semplice ma, allo stesso tempo, tecnica e completa, dedicata a tutti gli operatori del settore turistico che desiderano vendere camere e viaggi in maniera diretta. Questo testo esplora argomenti fondamentali come la SEO, indispensabile per migliorare la visibilità nei risultati di ricerca organici, ma anche Google Ads, uno strumento potente per le campagne pubblicitarie mirate a vendere camere d'albergo e pacchetti vacanza.

Inoltre, il libro offre una guida su come integrare e utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale per ottimizzare le strategie di web marketing sfruttando tutti i canali a propria disposizione. Grazie a un approccio pratico e dettagliato, "Ecosistema Google" fornisce agli operatori turistici le conoscenze necessarie per sfruttare appieno le potenzialità del web e incrementare le loro prenotazioni online.

Gli autori del libro: Luca e Marco Bove

Luca e Marco Bove sono considerati, oggi, tra i migliori professionisti in Italia per quanto riguarda la SEO applicata al turismo.

Luca Bove, esperto di Google Maps e Google Business Profile, è uno dei principali esponenti italiani di Local SEO. Oltre ad essere Amministratore Delegato di Local Strategy, Luca è un noto speaker in conferenze di settore ed è un esperto riconosciuto nella community ufficiale di Google. Grande amante della divulgazione, è autore di diversi libri specialistici, l’ultimo dei quali, "Local Strategy", esplora come utilizzare al meglio Google Business Profile e Google Maps per acquisire clienti locali.

Marco Bove, stratega del web marketing e web manager, può vantare una lunga esperienza nella SEO e si specializza in analisi strategica e consulenza per il settore ricettivo ed e-commerce. Dal 2001, Marco aiuta i suoi clienti a incrementare i profitti tramite il web, lavorando in vari settori tra cui l'industriale, l'e-commerce e il turismo, supportando singole strutture e tour operator. Marco è Amministratore Delegato di I’m Evolution e promotore di Prenotazione Diretta. Può vantare una grande esperienza come docente, fornendo formazione sia in aula che presso aziende, pur continuando a dirigere con successo il suo team.

Web marketing per il turismo

L'evoluzione del web marketing nel settore del turismo è estremamente rapida e rimanere al passo con i tempi è essenziale per mantenere una presenza competitiva online. "Ecosistema Google" è un libro indispensabile per chiunque desideri ottenere visibilità sui motori di ricerca e migliorare la propria strategia di web marketing.

Attraverso le competenze di Luca e Marco Bove, questo manuale offre una guida completa per sfruttare al meglio le opportunità offerte da Google, aiutando le aziende turistiche a distinguersi e a prosperare in un mercato sempre più competitivo. Investire in conoscenza e strumenti adeguati è la chiave per assicurare il successo a lungo termine della propria attività nel settore turistico.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://ecosistematurismo.it/

Il libro su amazon: https://amzn.to/3QC29SD