Estetica e cura della persona: l'acido ialuronico tra gli ingredienti chiave per la progettazione di prodotti innovativi

Milano, 11 giugno 2024 – L'acido ialuronico è un elemento ormai largamente impiegato nelle formulazioni di prodotti per la bellezza e la cura della persona.

A sancirne il successo in questi ambiti è la sua compatibilità con la pelle, che lo rende ideale per la realizzazione di numerosissime soluzioni a uso topico o da assumere per via orale.

In particolare, attualmente risulta sempre più diffuso nella progettazione e realizzazione di prodotti innovativi, in grado di agire su diversi piani, che vanno da quello clinico a quello estetico.

Acido ialuronico: perché è così diffuso nel settore dermocosmetico

L'acido ialuronico è una sostanza naturalmente presente nella cute, che aiuta a preservare l'idratazione e l'elasticità. Con il passare del tempo, però, la sua concentrazione tende a diminuire, innescando i classici sintomi di invecchiamento cutaneo e la comparsa delle prime rughe.

A fare dell'acido ialuronico uno straordinario alleato di bellezza è soprattutto la sua capacità di attrarre e bloccare le molecole di acqua: grazie a proprietà igroscopiche, che trattengono l'umidità della pelle, e a un parallelo effetto filmogeno, che ne previene l'evaporazione, favorisce un'azione idratante e rigenerante fino gli strati più profondi della cute.

Il risultato è una pelle luminosa, più tonica e più compatta, cui si aggiunge un effetto levigante, che aiuta ad attenuare rughe e segni d'espressione.

Acido ialuronico: l'esperienza di Eidon Salus al servizio del benessere

Lo sviluppo di formulazioni a base di acido ialuronico è dunque sempre più spesso il focus dell'attività di diverse realtà attive nel settore dell’estetica e della cura della persona. Tra queste c'è Eidon Salus, un laboratorio specializzato che sta raggiungendo importantissimi traguardi, anche investendo sulle potenzialità di questo principio attivo.

Il tutto grazie a un reparto di ricerca e progettazione all’avanguardia, in grado di dare vita a formulazioni del tutto biocompatibili.

In particolare, Eidon Salus ha sviluppato Osidra, l'unico integratore di acido ialuronico in forma di spray sublinguale che garantisce il 100% dell'assorbimento da parte dell'organismo.

Osidra di Eidon Salus per il benessere della pelle e dell'organismo

Osidra è un prodotto terapeutico dalla duplice azione. I suoi effetti sono infatti riscontrabili sia sui classici segni del tempo sia sul photoaging, ovvero quel processo di invecchiamento cutaneo che insorge a causa dell'azione dei raggi UV.

Osidra ha un'azione innovativa, che contribuisce a favorire un progressivo miglioramento a livello estetico, così come a impattare sulla qualità e sul benessere del derma; proprio per questo è un prodotto adoperato in ambito dermatologico, così come per il trattamento di alcuni disturbi di carattere ginecologico.

In particolare, in ambito dermatologico, Osidra contribuisce all'elastoviscosità, al conseguente ripristino della struttura dei tessuti e alla progressiva rigenerazione del derma, stimolando le strutture interessate alla produzione di collagene, di elastina e di nuovo acido ialuronico.

In ambito ginecologico può invece essere adoperato per il trattamento di alcuni tra i disturbi intimi più comuni, come bruciore, prurito, secchezza, cistiti ed episodi di dispareunia.

