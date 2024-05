Eurovision 2024 – Croazia, Svizzera e Ucraina favorite Angelina Mango, trionfo a 6,00 su Sisal.it, sogna di imitare i Måneskin

Roma, 3 maggio 2024 – Da qualche giorno alla Malmö Arena gli artisti iniziano a scaldare la voce: l’Eurovision Song Contest sta per iniziare! Lo diciamo subito: Loreen, la cantante svedese di origine marocchina che lo scorso anno ha incantato tutti con la sua “Tattoo” non passerà il testimone ai suoi connazionali. Secondo gli esperti Sisal la Svezia, offerta a 100, parte molto indietro per la vittoria finale.

La grande favorita è la Croazia, che, con la vittoria di Baby Lasagna offerta a 3,25 su Sisal.it, potrebbe conquistare il suo primo Eurovision. A dar filo da torcere alla Croazia a 4,00 c’è però la Svizzera rappresentata dal rapper Nemo che porterà sul palco la sua “The Code”: un brano che appare già come un manifesto LGBTQ+ che inneggia alla libertà e all’inclusione a ritmo di rap, drum’n’bass e opera.

In TOP 3 troviamo anche l’Ucraina offerta a 9,00. Proprio quest’ultima potrebbe regalare sorprese avendo già trionfato in tre occasioni: nel 2004 con “Wild Dances” di Ruslana; nel 2016 con “1944” di Jamala e nel 2022 con “Stefania” della Kalush Orchestra. “Teresa & Maria”, questo il brano portato sul palco da alyona alyona & Jerry Heil, va a caccia di un prestigioso poker!

La nostra Angelina Mango dovrà quindi vedersela con tre avversari agguerritissimi, ma la sua “La Noia” parte ai piedi del podio dei favoriti essendo data vincente a 6,00: la sua partita si giocherà tutta tra il 9 e l’11 maggio quando sono in programma semifinale e finale della kermesse canora. Alte aspettative per la cantante lucana che cerca la doppietta Sanremo-Eurovision dopo soltanto 3 anni dalla vittoria dei Måneskin. La vittoria di Angelina, inoltre, rappresenterebbe il quarto successo per il nostro Paese: oltre alla vittoria dei Måneskin, nel 2021, non vanno dimenticati i trionfi di Gigliola Cinquetti, nel 1964, con “Non ho l'età” e quello di Toto Cutugno nel 1992 con “Insieme”

La cinquina dei favoriti è completata dai Paesi Bassi, offerti a 9,00, rappresentati da Joost Klein, volto noto della scena musicale locale che porterà sul palco la canzone “Europapa”.

Non ci resta dunque che aspettare il 7 maggio, nel mentre scaldiamo la voce!

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento. La Società opera a livello internazionale nel canale retail attraverso una rete di oltre 49.000 punti vendita, e su quello online con 1 milione di consumatori. La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente - l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale - l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di aggiudicarsi gare per nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore online di giochi e scommesse al mondo, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello mondiale e quotato alla Borsa di Londra nell’indice FTSE.

Sisal Italia S.p.A.

Ufficio stampa: