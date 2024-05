Fare trading? Occorre essere preparati 500 i giovani formati da Forex Gump

Caserta, 22 maggio 2024. La carriera di Magdy Hassan Fayed, uno dei massimi esperti di trading, non si ferma: "Nell'ultimo periodo - spiega - sono state diverse le soddisfazioni: ho documentato i meccanismi della Borsa di Tokyo, la seconda più importante al mondo dopo Wall Street, ma ho soprattutto ricevuto una menzione sulla prestigiosa rivista Forbes oltre che su Milano Finanza che, in qualche modo, hanno messo un punto fermo su quanto fatto finora. Il mio libro inoltre, Stop loss il suo nome, sta diventando sempre più un best seller. Un manuale dove si spiega la filosofia che guida la mia quotidianità: fare trading non significa fare soldi per arrotondare ma avventurarsi in quello che deve essere considerato un vero e proprio lavoro basato su skills ben definite".

Ma non solo. Fayed, in questi mesi, ha anche ricevuto diverse certificazioni come, ad esempio, quella dell'Università di Cambridge: "La formazione -spiega- resta un caposaldo con la mia Forex Gump che intende ampliarsi. Abbiamo formato 500 persone con un percorso già completato e altri 300 lo saranno a breve. Il successo dell'attività ci spinge ad ampliarci e così, dopo le sedi di Roma e Milano, abbiamo aperto una sede nelle regioni del Sud Italia partendo da Caserta, e dopo perché no, andremo anche all'estero. Il nostro scopo è di creare professionisti del settore che diano una corretta dimensione al mondo del trading. Forex Gump, che ho voluto costruire da solo, è in tal senso un modello perché non illude ma offre servizi che hanno come obiettivo quello di fornire competenze adeguate. Una sorta di palestra dalla quale si esce decisamente preparati".

Un progetto ambizioso quello di Fayed che vuole costruire un vero e proprio modello made in Italy: "Non vogliamo essere più quelli che imparano dall'estero -afferma Fayed. Vogliamo invece essere quelli che insegnano all'estero. Un modello il nostro che si basa su un principio realistico: il trading non fa arricchire nel giro di pochi giorni o di poche settimane ma, per centrare gli obiettivi prefissati, serve tanto studio e tanta passione. Ottenere la propria libertà finanziaria insomma è possibile ma non bisogna mai pensare che sia facile o immediato. Non bisogna cadere nella trappola di chi ti propone soldi a profusione, ricorrendo magari a qualche semplice click. Lo studio è insomma l'unica strada percorribile".

