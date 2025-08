Flipster e Kaia avviano una collaborazione per estendere l'accesso alle stablecoin in tutta l'Asia

PANAMA CITY, 6 agosto 2025 /PRNewswire/ -- Flipster, una piattaforma globale di trading di criptovalute, ha stretto una partnership con Kaia, una blockchain pubblica ad alte prestazioni supportata dai giganti IT asiatici Kakao e LINE, per promuovere l'utilità e l'integrazione del nativo Kaia USDT. La partnership si pone come obiettivo l'accelerazione dell'adozione delle stablecoin e lo sblocco dell'utilità concreta delle risorse digitali in tutta l'Asia, consentendo un utilizzo pratico e quotidiano delle risorse digitali in dollari sia nell'infrastruttura di trading ad alte prestazioni di Flipster sia nell'ecosistema blockchain di Kaia pronto per i consumatori.

L'integrazione di Flipster offre ai trader un nuovo sistema fluido per distribuire il capitale sulla rete Kaia. La partnership garantisce inoltre un accesso senza interruzioni alle opportunità basate sulle stablecoin all'interno di un ecosistema ancorato ad applicazioni del mondo reale, tra cui asset tokenizzati del mondo reale (RWA), mercati NFT, economie in-game e pagamenti tramite la base di utenti di LINE Messenger, forte di 250 milioni di utenti.

"Kaia sta definendo il futuro dell'adozione delle stablecoin in Asia e oltre", ha affermato Youngsun Shin, responsabile dei prodotti e delle partnership di Flipster. "Grazie all'USDT nativo e a una chiara attenzione per le applicazioni del mondo reale, Kaia offre agli utenti un modo più rapido e accessibile per muovere capitali e creare esperienze pratiche on-chain. Questa partnership amplia l'infrastruttura stablecoin multichain di Flipster e collega i trader direttamente al punto in cui le risorse digitali incontrano la vita di tutti i giorni".

"Sono entusiasta che la valuta nativa Kaia USDT si sia espansa fino alla consolidata piattaforma di trading di Flipster", ha affermato Sam Seo, presidente della Kaia DLT Foundation. "Nell'ambito del nostro obiettivo di costruire una rete globale completa di stablecoin, Kaia collaborerà con i nostri eccellenti partner mentre la catena Kaia si concentra sulla componibilità delle stablecoin per garantire l'esperienza più fluida per gli utenti di tutto il mondo."

Per festeggiare il lancio, Flipster offrirà campagne esclusive per integrare gli utenti nell'ecosistema Kaia, tra cui offerte per gli utenti che depositano e scambiano USDT su Kaia durante il periodo della campagna.

Questa partnership è un'evoluzione dell'impegno più ampio di Flipster di promuovere l'adozione delle stablecoin e ampliare l'accesso multichain. Insieme a Kaia, Flipster ribadisce il proprio impegno a rendere le stablecoin più accessibili all'uso quotidiano e ad ampliare la loro utilità in tutta l'Asia.

Per saperne di più o partecipare alla campagna, visitare il sito https://flipster.io/en/marketing/flipster-kaia

Informazioni su Flipster

Flipster è l'exchange senza intoppi per i trader di criptovalute che esigono la migliore esperienza di trading perpetua. Con spread pari a zero su oltre 20 principali valute, esecuzione immediata ed elevata liquidità, offre precisione e prestazioni per coloro che si muovono rapidamente e fanno trading più velocemente. Scopri di più su flipster.io o segui l'azienda su X.

Informazioni su Kaia

Kaia è una blockchain pubblica ad alte prestazioni che mette il Web3 a disposizione di centinaia di milioni di persone in tutta l'Asia. Nata dalla fusione delle blockchain Klaytn e Finschia, inizialmente sviluppate rispettivamente da Kakao e LINE, Kaia è il più grande ecosistema Web3 dell'Asia integrato con i messenger Kakaotalk e LINE, che vantano una base utenti complessiva di oltre 250 milioni di utenti, che possono avvalersi del Web3 con la semplicità e la velocità di Web2 all'interno della loro superapp di messaggistica preferita per connettersi, creare, collaborare e contribuire all'ecosistema. Scopri di più su www.kaia.io.

