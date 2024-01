Fondazione Entain al fianco di ASD Sportinsieme Roma nella seconda edizione del Torneo Europeo di Padel MIXTO

Nella cornice dell’ALLIANZ MICO di Milano si è svolta la competizione continentale, supportata dal CSR Award della Fondazione

Alcuni dipendenti Entain sono stati coinvolti in attività di formazione e volontariato

Roma, 22 gennaio 2024 – Si è chiusa con grande successo in termini di partecipazione Padel Trend Expo, seconda edizione dell’evento internazionale dedicato alla community del padel. Tra gli appuntamenti maggiormente significativi, tenutesi all’ALLIANZ MICO di Milano dal 19 al 21 gennaio 2024, figura senza dubbio la seconda edizione del Torneo Europeo di Padel MIXTO, promosso da ASD Sportinsieme Roma, con il sostegno della Fondazione Entain.

La competizione continentale ha visto scendere in campo giocatori in rappresentanza di Italia - con la coppia Malizia-Punzo (ASD Ecopadel), vincitrice dell'evento italiano 2023 – Spagna, Ucraina e Inghilterra. Nella finale del torneo il duo iberico formato da Oscar Agea e Marcos Cambronero ha bissato il successo dello scorso anno.

Fondazione Entain ha giocato in rappresentanza dell’Inghilterra, confermando il supporto incondizionato all'interno del progetto MIXTO. Un impegno che è continuato anche fuori dal campo, con alcuni dipendenti del Gruppo che hanno preso parte ad attività di formazione e volontariato presso lo stand dell’ASD Sportinsieme Roma.

Prosegue quindi il percorso a fianco dell’associazione, vincitrice della prima edizione del CSR Award della Fondazione Entain, volto a sostenere le realtà impegnate quotidianamente nello sviluppo di progetti di inclusione sociale. Il mese scorso, in occasione della seconda edizione del premio, la Fondazione ha annunciato che ASD Sportinsieme Roma rientra tra le organizzazioni che verranno supportate anche nel corso del 2024.

Roberto Punzo dell’EcoPadel ha commentato: "Nel 2024 si consolida la proposta di un’attività sportiva aperta alle persone con disabilità e condivisa con chi frequenta normalmente i circoli di padel. L’obiettivo è di accogliere ancora più giocatrici e giocatori di padel, coltivando la miglior convivenza possibile, sia sui campi di gioco sia nelle abitudini quotidiane. L’impegno della Fondazione Entain permette di favorire il superamento di certe barriere economiche, che fanno della condizione di disabilità una minorazione, al di là delle condizioni fisiche di salute delle persone. L’impegno di tutti è di favorire, con strutture adeguate e con attrezzature sportive dedicate, la crescita della comunità del padel che ama coltivare valori sociali condivisi."

Giuliano Guinci, Responsabile delle Relazioni istituzionali e della CSR del Gruppo Entain in Italia, ha commentato a margine dell’evento: “La seconda edizione del Torneo Europeo di Padel MIXTO rappresenta il primo appuntamento 2024 del viaggio straordinario della Fondazione Entain al fianco delle realtà del terzo settore supportate dal CSR Award. Un percorso già avviato da tempo quello con ASD Sportinsieme Roma all’interno del progetto MIXTO, vivido esempio di come si possano raggiungere straordinari risultati condivisi mettendo insieme le capacità di ognuno, senza alcuna barriera. Anche in questo caso come Fondazione non potevamo non dare il nostro contributo attraverso il coinvolgimento diretto dei dipendenti del Gruppo, dentro e fuori dal campo. La creazione di valore sociale è al centro del percorso Entain, e questo è possibile garantendo la continuità dei progetti di inclusione all’interno delle comunità in cui vengono realizzati, in sinergia con le istituzioni, le realtà del terzo settore e gli operatori privati che le sostengono”.

Entain

Il Gruppo Entain PLC è quotato alla borsa di Londra (FTSE 100), leader nel settore dei giochi e delle scommesse nei principali mercati regolamentati dei cinque continenti. Entain conta circa 29.000 dipendenti in oltre 20 uffici operativi, gestisce oltre 130 licenze in oltre 40 paesi.

Fondazione Entain

La Fondazione Entain è un’organizzazione no-profit istituita nel 2019 per coordinare e sostenere le attività di CSR del Gruppo Entain in tutto il mondo. La stessa si è impegnata a donare 100 milioni di sterline in cinque anni per progetti di diversi paesi legati allo sport e non.

La Fondazione è attiva in tre ambiti principali:

•a sostegno dello sport, come strumento di crescita e di inclusione

•nei territori, per la realizzazione di progetti di forte impatto sia ambientale che sociale all’interno delle comunità in cui opera

•per la promozione dell’innovazione, come nella natura di una realtà tecnologica, anche per lo sviluppo di soluzioni a tutela della salute mentale delle persone

ASD SPORTINSIEME

L'ASD Sportinsieme si occupa di sport e disabilità attraverso progetti legati a due sport in particolare: il Parabadminton e da luglio 2021 anche il Padel. Il Padel si è rivelato uno sport che permette di far giocare insieme atleti con disabilità e normodotati apportando pochi adattamenti alle regole del gioco. L’associazione ha proposto questi adattamenti del regolamento a vari enti di promozione sportiva italiani. MSP Italia li ha accolti, permettendo di disputare uno dei primi tornei di PADEL "MIXTO" in Italia.