Formula 1 – Verstappen, a Silverstone, sfida la pattuglia inglese Ferrari indietro, trionfo a 7,50 su Sisal.it, ma si sogna l’impresa

Roma, 04 luglio 2024 – Non c’è niente di più pericoloso, a livello sportivo, di un campione ferito e voglioso di rivincita. Se poi il campione si chiama Max Verstappen, uno che non ci sta ad arrivare secondo neanche alla corsa dei sacchi tra amici e parenti, ecco che il Gran Premio di Gran Bretagna, in programma domenica a Silverstone, assume contorni ancora più interessanti. Il tre volte iridato in Formula 1, secondo gli esperti Sisal, è favoritissimo per tornare subito al successo, a 1,50, dopo il quinto posto in Austria di qualche giorno fa. Verstappen però è davanti a tutti per prendersi anche la nona pole stagionale, anche questa offerta a 1,50.

Il numero 1 della Red Bull dovrà guardarsi dai beniamini di casa mai così tanti, forti e agguerriti. Si parte da Lando Norris anche lui in cerca di rivincita dopo le scintille proprio con Max al Red Bull Ring. Il successo del numero 4 della McLaren, in quota a 3,50, avrebbe un valore doppio perché riporterebbe la scuderia britannica sul gradino più alto del podio dopo 16 anni, quando a trionfare fu Lewis Hamilton.

Il podio dei favoriti si completa proprio con il compagno di squadra di The Hammer, quel George Russell sempre più leader in Mercedes e pronto a un back to back che al team tedesco non riesce da tre stagioni. Il trionfo di Russell si gioca a 12. Appaiato in quota al pilota inglese c’è Oscar Piastri, anche lui su McLaren, che sogna il primo successo in Formula 1.

E la Ferrari? La Rossa, dopo un inizio di stagione promettente culminato con le vittorie di Sainz e Leclerc a Melbourne e Monaco, ha fatto un pericoloso balzo indietro come testimonia l’unico podio negli ultimi tre Gran Premi. La scuderia di Maranello però rimane il team che, nella corsa inglese, ha vinto più volte di tutti e centrato più pole in assoluto. Un successo della Ferrari si gioca a 7,50 mentre andando nello specifico dei due piloti, il trionfo di Charles Leclerc è dato a 16 mentre quello di Carlos Sainz pagherebbe 20 volte la posta.

Sisal Italia S.p.A.

Ufficio stampa