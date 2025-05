Usa e Cina annunciano una riduzione dei dazi, sospendendo per "90 giorni" parte delle misure tariffarie dopo i colloqui di Ginevra e mesi di tensioni tra le due superpotenze. In una dichiarazione congiunta diffusa dalla Casa Bianca i governi degli Stati Uniti e della Repubblica Popolare cinese si impegnano a procedere "entro il 14 maggio".

Washington e Pechino "ridurranno di 115" punti percentuali i dazi reciproci, ha detto il segretario al Tesoro, Scott Bessent, durante un punto stampa a Ginevra. Durante una pausa di 90 giorni, ci saranno negoziati, ha precisato il Rappresentante Usa per il Commercio, Jamieson Greer, dopo i colloqui del fine settimana a Ginevra con la delegazione cinese.

L'intesa a Ginevra

Ieri, in un nota, la casa Bianca aveva annunciato l'intesa tra Washington e Pechino, ma non aveva fornito ulteriori dettagli, riportando solo le parole del segretario al Tesoro americano Scott Bessent. "Sono lieto di comunicare che abbiamo compiuto progressi sostanziali tra gli Stati Uniti e la Cina negli importantissimi colloqui commerciali", ha detto Bessent dopo i negoziati con il vice premier cinese He Lifeng, ringraziando il governo svizzero per l'ospitalità. "Posso dirvi che i colloqui sono stati produttivi", ha affermato il segretario al Tesoro, precisando di aver "parlato con il presidente Trump e lui è pienamente informato di quanto sta accadendo.".

"Progressi importanti" sono stati registrati ai negoziati di Ginevra fra Cina e Stati Uniti sulla questione critica dei dazi, ha dichiarato dal canto suo il vice premier cinese e negoziatore con gli Usa, He Lifeng, anticipando la pubblicazione di un comunicato congiunto.