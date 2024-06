Fruit Attraction 2024 consolida la propria leadership con oltre il 90% dello spazio espositivo prenotato quattro mesi prima dell'apertura

MADRID, 11 giugno 2024 /PRNewswire/ -- Fruit Attraction, la fiera organizzata da IFEMA MADRID e FEPEX, si svolgerà dall'8 al 10 ottobre nella location madrilena. Con oltre il 90% dello spazio espositivo già occupato quattro mesi prima dell'evento, le aspettative per l'edizione di quest'anno sono elevate.

Finora sono stati assegnati 65.000 m2 di spazio espositivo, il 39% in più rispetto all'anno scorso. L'evento prevede la partecipazione di oltre 2.000 aziende provenienti da 55 paesi, che presenteranno 70.000 m2 di prodotti, con più di 100.000 professionisti di 145 paesi.

La fiera ha confermato l'adesione di quasi tutte le aree produttive e comunità autonome della Spagna, nonché la partecipazione internazionale di 45 paesi, compresi nuovi mercati come Arabia Saudita e Hong Kong. Ciò dimostra il forte impegno del settore per questa nuova edizione della fiera.

Per la prima volta, Fruit Attraction 2024 occuperà dieci padiglioni (1-10) della fiera IFEMA MADRID, trasformando la città in un epicentro globale per il marketing dei prodotti freschi. Innovazione, qualità e diversità sono attributi chiave di questo importante centro d'affari, riconosciuto dagli operatori e dai rivenditori di tutto il mondo come essenziale per la pianificazione delle proprie campagne in ottobre, un mese cruciale.

Aree specifiche

Con il tema "Discover the Essence of the Sector" (Alla scoperta dell'essenza del settore), questo evento commerciale leader per il comparto ortofrutticolo si svolgerà attorno a quattro aree espositive. Quello più ampiamente rappresentato sarà ancora una volta Fresh Produce (Prodotti freschi), che presenterà un'ampia varietà di prodotti orticoli, oltre a Auxiliary Industry (Imprese ausiliarie), che riunisce l'intera catena di valore del settore, e Fresh Food Logistics (Logistica degli alimenti freschi), lo spazio dedicato alla logistica, ai trasporti e alla gestione della catena del freddo dei prodotti alimentari. Novità di questa edizione è Innova&Tech (Innovazione e tecnologia), la nuova area che riunirà i settori Biotech Attraction e Smart Agro (Attrazione per la biotecnologia e agricoltura intelligente) e offrirà uno spazio per le aziende focalizzate sull'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico nella genomica vegetale.

Un'attenzione speciale

L'avocado sarà il prodotto fiore all'occhiello quest'anno, con diverse iniziative dedicate a questo superalimento, il cui successo è cresciuto in modo significativo in Spagna negli ultimi anni, sia in termini di coltivazione che di esportazioni. Oltre al Congresso "Avocado from Spain" (Avocado dalla Spagna), la fiera ospiterà altre attività, come un campionato in cui gli studenti degli istituti alberghieri e di ristorazione spagnoli si sfideranno in una sessione di show cooking, guidata da Daniel del Toro, e diversi workshop e dimostrazioni.

Nella prossima edizione, la fiera continuerà a realizzare iniziative volte a incentivare le vendite, la promozione, lo sviluppo e la crescita delle aziende espositrici. Ancora una volta, al potente International Buyers Programme (Programma per acquirenti internazionali) si affiancherà l'iniziativa dei Guest Importing Countries (Paesi importatori ospiti) con Cina e Arabia Saudita come focus principale. In questo modo si promuoveranno le relazioni commerciali tra i paesi dell'Unione europea e questi mercati extra-UE, con il supporto di un ricco programma di tavole rotonde, visite guidate alla fiera e sessioni B2B.

Ancora una volta, The Innovation Hub (L'hub per l'innovazione) e Fruit Next (La frutta verso il futuro) saranno le aree dedicate all'innovazione e ai nuovi sviluppi commerciali del settore. In questo contesto, Fruit Attraction proporrà ancora una volta gli Innovation Hub Awards, divenuti un evento fondamentale per sostenere l'impegno imprenditoriale delle aziende nel comparto.

Come nuova funzionalità, Fruit Attraction presenterà i Best Stand Awards, a riconoscimento degli spazi espositivi che si distinguono per creatività e design in una di queste tre categorie: comunità e istituzioni autonome; paesi e regioni; aziende.

La fiera, con i Forum, diventerà anche un centro di conoscenza che offrirà un programma completo di sessioni tecniche caratterizzato da un'ampia varietà di contenuti, oltre che dal livello elevato dei partecipanti e dei relatori. Tra altre iniziative, Fruit Attraction ospiterà i congressi Grape Attraction (Il fascino dell'uva), Biofruit Congress (Congresso sulla biofrutta) e Fresh Food Logistics The Summit (Logistica degli alimenti freschi, summit).

Fruit Attraction prevede diverse iniziative per agevolare la partecipazione professionale, come la card premium o le aree catering esclusive dedicate agli espositori. Fruit Attraction si impegna inoltre a utilizzare la metropolitana di Madrid come mezzo di trasporto consigliato.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2433061/IFEMA_MADRID.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2349068/Fruit_Attraction_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/fruit-attraction-2024-consolida-la-propria-leadership-con-oltre-il-90-dello-spazio-espositivo-prenotato-quattro-mesi-prima-dellapertura-302167212.html