Fruit Attraction celebra la più grande edizione della sua storia posizionando Madrid come epicentro mondiale dell'industria ortofrutticola

MADRID, 18 settembre 2024 /PRNewswire/ -- Dall' 8 al 10 ottobre, Fruit Attraction ospiterà la sua 16ª edizione con un ricco programma di attività, consolidandosi come l'evento di riferimento del settore a livello mondiale. La fiera, organizzata da IFEMA MADRID e FEPEX e con l'Andalusia come regione ospite, ha registrato i livelli di partecipazione più alti della sua storia con 2.146 aziende espositrici provenienti da 56 paesi, che rappresentano un incremento del 7% rispetto allo scorso anno, 70.000 metri quadrati di superficie espositiva e la partecipazione prevista di oltre 100.000 visitatori professionali da 145 paesi.

In totale, per la prima volta, 10 padiglioni della Fiera di Madrid ospiteranno l'ampia offerta difrutta e verdura offertain questa edizione, il che significa un incremento dell'occupazione di oltre il 9% rispetto al 2023. In questo modo, Fruit Attraction 2024 trasformerà la città di Madrid nell'epicentro mondiale della commercializzazione ortofrutticola.

Questi dati altamente positivi evidenziano il crescente interesse del settore ortofrutticolo a partecipare al più grande polo commerciale del settore e il suo sostegno alla promozione di Fruit Attraction come leva fondamentale per l'internazionalizzazione e come punto di incontro per tutti gli operatori coinvolti nell'intera filiera.

In questa occasione, l'area prodotti ortofrutticoli rappresenta quasi il 70% della fiera, con un aumento del 6% della superficie espositiva rispetto all'anno precedente, così come l'area settori ausiliari, che rappresenta il 24%, con un aumento del 4%. Anche l'area logistica ortofrutta ha registrato un incremento di oltre il 26%. La novità di quest'anno è il padiglione 1 dedicato a Innova&Tech, la nuova area che riunisce i settori Biotech Attraction e Smart Agro, rivolta alle imprese di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico.

La partecipazione nazionale rappresenta il 55% della fiera. La grande forza della Spagna come leader mondiale nel mercato ortofrutticolo si riflette nella presenza di quasi tutte le comunità autonome produttrici di frutta e verdura del paese, confermando Fruit Attraction come uno strumento efficace per generare opportunità di business e accedere a nuovi mercati internazionali.

Anche il segmento internazionale ha registrato una crescita significativa. In questa occasione, rappresenta il 45% dell'occupazione totale della fiera e rappresenta un incremento del 22,5% della superficie espositiva. Analogamente, il numero degli espositori è cresciuto del 18%, con l'integrazione di 102 nuove aziende.

Uno degli obiettivi principali di Fruit Attraction è quello di offrire una piattaforma per l'espansione e la promozione internazionale. In questo senso, IFEMA MADRID, con la collaborazione del Ministero spagnolo dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione e dell'ICEX, sta nuovamente attivando l'International Buyers Programme, che attirerà oltre 700 acquirenti da 70 paesi, apportando un dinamismo speciale alle attività commerciali della fiera.

A questo si aggiungono i paesi importatori ospiti, con i riflettori puntati in particolare per quest'edizione su Cina e Arabia Saudita. Fruit Attraction aprirà e promuoverà quindi le relazioni commerciali con questi mercati, con il supporto di un ricco programma di tavole rotonde, visite guidate alla fiera e sessioni B2B.

L'avocado sarà il prodotto fiore all'occhiello di quest'anno, con diverse iniziative incentrate su questo superfood il cui successo è cresciuto notevolmente in Spagna negli ultimi anni, sia in termini di coltivazione che di esportazioni. Inoltre, nell'ambito della fiera si terranno il Global Avocado Congress e il Walnut and Pecan Congress.

Oltre a questi eventi, Fruit Attraction 2024 offre un programma completo di attività, con particolare enfasi su Biofruit Congress, Biotech Attraction e sulla 5ª edizione del Fresh Food Logistics Summit.

Ritorna l'Innovation Hub , un'area dedicata all'innovazione e agli sviluppi aziendali del settore, con circa 40 prodotti. Ospiterà gli Innovation Hub Awards, diventati un evento chiave nel supporto delle iniziative imprenditoriali nel settore. Per la prima volta Fruit Attraction assegnerà il premio per il miglior stand."

Fruit Attraction 2024 potrà contare ancora una volta sul sostegno del Ministero spagnolo dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione durante la sua cerimonia di apertura, che sarà presieduta dal Ministro Luis Planas.

