Gianluca Rigon, CASA Il Nostro Bene Più Prezioso: il Bestseller su come trovare la casa dei propri sogni

Milano, 30.04.2024 – Trovare la casa dei propri sogni può trasformarsi a volte in un’impresa titanica, quasi impossibile. Quello che tuttavia molti non sanno è che dietro ad una compravendita immobiliare si sviluppano così tante dinamiche da rendere i vari attori interessati, dal compratore, al venditore fino ad arrivare all’agente immobiliare, parte attiva dell’intero processo.

Per tutti coloro che desiderano acquistare o vendere casa ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Gianluca Rigon “CASA IL NOSTRO BENE PIÙ PREZIOSO. L’importanza delle emozioni nelle compravendite immobiliari” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per effettuare le giuste valutazioni in termini di compravendita immobiliare in pochi semplici passi.

“Il mio manuale è rivolto a tutte quelle persone che vogliono capire meglio le dinamiche dietro la vendita o l’acquisto di una casa” afferma Gianluca Rigon, autore del libro. “Più che un classico testo di formazione, è uno sguardo all’interno del processo di compravendita, frutto di una vita intera passata a svolgere la professione di consulente immobiliare. Inutile dire che, senza le giuste valutazioni, quando ci si trova a prendere decisioni legate agli immobili, incappare in scelte pericolose è fin troppo facile”.

Secondo l’autore, la casa è davvero il bene più prezioso che ciascuno di noi ha. Non a caso è l’asset su cui gli italiani investono da sempre più volentieri. Come afferma lo stesso Gianluca Rigon nel suo libro, è per questo che è fondamentale comprendere bene il ruolo di tutte le parti coinvolte, a partire dal proprietario fino ad arrivare al compratore finale.

“Tutti noi sappiamo quante variabili entrano in gioco quando si tratta di acquistare o vendere un’abitazione. Peccato però che molte cose, che tipicamente si danno per scontate, in realtà non lo siano” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “L’autore, attraverso il suo libro, ci fornisce un approccio che va oltre la semplice compravendita, affrontando la tematica da un punto di vista molto più introspettivo, maturato sulla base di un’esperienza pluriennale nel mondo immobiliare”.

“Ho deciso di affidarmi a Bruno Editore avendo già letto altri libri di colleghi che operano nel mio stesso settore e che avevano già pubblicato con questa casa editrice” conclude l’autore. “Quando ho conosciuto Giacomo Bruno ho capito che sarebbe stato l’editore perfetto per dar vita al mio libro che sono certo sarà di grande utilità per tantissime persone”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3w0qI4w

Gianluca Rigon, nato a Reggio Emilia nel 1963, marito di Patrizia medico pediatra e padre di Matilde e Francesca. Ha dedicato la sua vita alla CASA sotto tutti i punti di vista, prima come tecnico progettista e direttore lavori, successivamente come interior designer, termotecnico, perito estimatore, master trainer e home stager, infine come agente immobiliare. La sua parola d’ordine è: “Se la CASA è funzionale, significa che è già bellissima”. Il suo obiettivo è sottolineare l’importanza della CASA e delle persone coinvolte nel processo di compravendita. Sito web: https://www.gianlucarigon.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 33 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it