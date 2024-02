Gli infissi tutto vetro Prolux Vitro di Oknoplast regalano un panorama mozzafiato sul Golfo di Napoli

Milano, 6 febbraio 2024 – L’affascinante Golfo di Napoli fa da sfondo a uno spazioso appartamento inondato di luce naturale all’interno del quale convivono contemporaneità ed eleganza. 195mq di superficie affacciati sullo splendido golfo della città sono stati ristrutturati con l’obiettivo non solo di rinnovarne lo stile ma anche di apportare miglioramenti tecnici all’abitazione.

Il concept visivo da rispettare prevedeva un’abitazione moderna, elegante ma pur sempre dall’animo giovanile. Per queste ragioni nella scelta dell’arredamento sono state privilegiate forme pulite ed essenziali, accompagnate da nuances neutre e brand ricercati come Cattelan, Saba, Caccaro e lampade Riflessi. Arredi, pavimenti e rivestimenti sfruttano un ampio ventaglio di sfumature e tonalità vicine al grigio chiaro, al beige e al bianco che infondono calma ed equilibrio, oltre a creare continuità visiva all’interno dell’intero appartamento.

Cattura subito l’attenzione dell’osservatore un grande open space dedicato alla zona living, che ospita soggiorno e cucina a vista, dove sono protagoniste le grandi vetrate che si affacciano sul balcone esterno perimetrale, regalando un panorama mozzafiato sul Golfo di Napoli.

La scelta delle finestre ha dovuto seguire parametri precisi per poter soddisfare canoni estetici e al contempo funzionali piuttosto rigidi: bisognava individuare serramenti che si integrassero con l’ambiente circostante, in una maniera esclusiva e moderna, caratterizzati da prestazioni tecniche eccellenti proprio come Prolux Vitro di Oknoplast. Questo serramento in PVC a tutto vetro dal design minimal, pulito ed essenziale, oltre all’estetica all’avanguardia con telaio esterno a scomparsa e maniglia perfettamente squadrata, si distingue per il triplo vetro in dotazione standard ed eccellenti parametri di isolamento termico (Uw = 0,70 W/ m²K), garantendo un’ottima tenuta e un significativo risparmio energetico.

Prolux Vitro è il mix perfetto tra estetica raffinata e prestazioni di alto livello, la soluzione ideale per chi vuole donare ai propri interni un design esclusivo, capace di fare la differenza anche in termini di comfort abitativo e prestazioni energetiche. Il suo effetto tutto vetro stupisce esternamente, regalando giochi di luce e trasparenze, le sue elevate performance non deludono gli standard tecnici.

