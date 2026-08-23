circle x black
Cerca nel sito
 

Udine, auto finisce contro un platano: muore bambina di 11 anni, grave la sorellina

La piccola è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. In auto insieme a lei anche la sorellina più piccola di 4 anni, ricoverata in condizioni gravissime

Un'ambulanza - (Fotogramma)
Un'ambulanza - (Fotogramma)
23 agosto 2026 | 19.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tragico incidente stradale a Basiliano, in provincia di Udine. Una bambina di 11 anni è morta dopo che l'auto guidata dal padre, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada ed è finita violentemente contro un platano lungo la strada statale 13 Pontebbana, nel tratto compreso tra la rotonda di Orgnano e il centro commerciale Arcobaleno. Secondo quanto riportano i media locali, la piccola è morta poco dopo l’arrivo all’ospedale di Udine. In auto insieme a lei anche la sorellina più piccola di 4 anni, ricoverata in condizioni gravissime. Anche il padre di 45 anni è finito in ospedale, ma in codice giallo. La famiglia è residente a Udine.

Dopo l'incidente, i sanitari inviati dalla Centrale operativa Sores Fvg hanno tentato le manovre di rianimazione sul posto, ma la piccola di 11 anni non ce l'ha fatta, è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incidente stradale incidente oggi incidente udine incidente basiliano basiliano
Vedi anche
Meloni ad Amatrice, l'anziano la accarezza e lei: "Non mi far commuovere, ti voglio bene" - Video
Mercati nervosi con dazi Canada e isolamento economico Iran, oro sui massimi
Rocca: "Ad Amatrice comunità resiliente, accelerare la ricostruzione" - Video
Sindaco di Amatrice: "C'è tanta voglia di ritrovare normalità, territorio ha bisogno di crederci" - Video
News to go
Consumi culturali, cresce la spesa media delle famiglie italiane
In valigia carte Pokémon e One Piece per 27mila euro, maxi sequestro a Malpensa - Video
Marsilio: "In Abruzzo ricostruzione procede anche se complicata dal 'doppio cratere'" - Video
Esplosione a Cassino, le immagini della palazzina distrutta
"Aiuto, crolla tutto", le prime telefonate durante il terremoto del Centro Italia - Video
Tania Cagnotto, vacanze in famiglia con gare di tuffi - Video
Caccia, bombardieri e l'Air Force One nei cieli di Washington prima della gara Indycar - Video
Terremoto, il commissario Castelli: "Primi sei anni spesi male ma ora c'è cambio di passo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza