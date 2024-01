Granducato di Bracciano, vivere la storia tra vicoli medievali, saloni affrescati e le acque incontaminate del lago

I servizi di accoglienza di alto livello dell’hotel diffuso esaltano le bellezze e le attrazioni del piccolo borgo della Tuscia

Roma, 31 gennaio 2024. Esplorare i vicoli custodi di secoli di storia, immergendosi nel fascino incorrotto del borgo medievale che sorge intorno al Castello Orsini Odescalchi. Non è un sogno, ma l’avventura che possono concedersi tutti gli ospiti del Granducato di Bracciano, l’albergo diffuso che sorge proprio all’interno delle mura, unendo servizi ricettivi di altissimo livello alle tradizioni della vita quotidiana del borgo.

Del resto la piccola perla della Tuscia - basti pensare che per attraversarla da un lato all’altro servono meno di venti minuti - è ricchissima di storie da raccontare. A partire da quella di Napoleone Orsini, che nel 1470 avviò la realizzazione del castello, ideale punto d’incontro tra l’architettura militare e civile, attorno al primitivo nucleo abitativo medievale dei Prefetti di Vico.

I vicoli medievali perfettamente conservati e i saloni affrescati dai fratelli Taddeo e Federico Zuccari e da Antoniazzo Romano, d’altra parte, hanno saputo affascinare registi e star di tutto il mondo. Il Castello, infatti, è il primo sito storico d’Italia quanto a gradimento del mondo dello spettacolo: lo hanno scelto come cornice per le proprie nozze Tom Cruise e Katie Holmes, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, nonché Martin Scorsese ed Isabella Rossellini. Senza dimenticare i set cinematografici ospitati. Qualche titolo? Venere imperiale, Luisa Sanfelice, C’era una volta, Edda Ciano e Coco Chanel.

Ma quelle custodite all’interno delle mura del borgo sono solo una parte delle meraviglie di cui possono godere gli ospiti del Granducato di Bracciano. La struttura, infatti, permette di ammirare l’impareggiabile panorama sul lago e di godere al meglio di tutte le possibilità che offre: dagli sport acquatici alle passeggiate nel verde, passando per piccole crociere a bordo di barche rigorosamente ecologiche. Dal 109, infatti, il bacino fornisce acqua potabile a Roma attraverso l’acquedotto di Traiano, ragione per cui è sempre stata garantita la sua pulizia. E dal 1999 il lago di Bracciano, insieme a quello di Martignano (poco lontano) e ai territori circostanti, è parte del parco naturale regionale di Bracciano-Martignano, un’oasi di purezza ecologica senza eguali in Europa.

Tutto ciò sarà a disposizione degli ospiti insieme ai servizi offerti dalla struttura, composta da 13 suite ispirate a personaggi storici di Bracciano, un Boutique Hotel, un Family Resort e due Suite inserite in un palazzo storico. Oltre a un bar bistrot, due ristoranti, uno Champagne & Dj Bar e un Centro benessere.

Contatti: https://eurotime-international.com/it/