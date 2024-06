GTS - General Transport Service Spa sceglie Move Forward come fornitore unico per la gestione dei servizi digitali delle aziende del Gruppo

Roma, 18 giugno 2024 - Move Forward Limited, azienda attiva da anni nel settore del Digital Marketing e della consulenza alle imprese, è lieta di annunciare di essere stata scelta da GTS - General Transport Service Spa, uno tra i primi operatori intermodali in Italia ed in Europa, come fornitore unico per la gestione di una vasta gamma di servizi digitali, tra cui la manutenzione ordinaria ed evolutiva dei siti web delle diverse aziende del Gruppo, l’ideazione e la realizzazione di tutto il materiale promozionale a supporto (cartaceo e digitale), la definizione e la creazione di campagne di advertising sui principali canali pubblicitari.

Move Forward, con la sua esperienza e competenza nel campo del marketing digitale, si impegna a fornire soluzioni innovative e personalizzate che rispecchino gli obiettivi strategici di GTS – General Transport Service Spa. Il fine ultimo di questa collaborazione è accrescere ed ottimizzare progressivamente la visibilità online delle aziende del Gruppo, migliorare l'engagement dei clienti già acquisiti e raggiungere nuovi mercati.

Move Forward Limited è una azienda che offre servizi di marketing digitale e di consulenza alle imprese, con una forte vocazione all'innovazione e alla digitalizzazione. La sua missione è aiutare le organizzazioni a crescere e a competere in un mercato sempre più dinamico e globale, fornendo loro soluzioni su misura e di alta qualità. Move Forward è un polo di consulenza strategica che opera nel campo della Digital Transformation, della comunicazione e del marketing digitale a 360°.

GTS - General Transport Service Spa è un'azienda italiana leader nel settore del trasporto merci intermodale, con un business model incentrato sui principi dello sviluppo sostenibile. Con una storia iniziata nel 1977, nel corso degli anni, il Gruppo ha avviato una serie di iniziative finalizzate alla definizione di un modello di business in grado di coniugare profili di economicità e sostenibilità socio ambientale. GTS Spa impiega responsabilmente le risorse, assumendo come scopo uno sviluppo sostenibile, nel rispetto dell’ambiente e dei diritti delle generazioni future.

Move Forward Limited: https://www.mforward.it/