LA LIVE MUSIC DI MARZO È DONNA

Marzo è un mese al femminile per la musica live dell’Hard Rock Cafe Roma in programma tutti i giovedì, e venerdì 8, al Cafe di Via Veneto. Apre le danze il 7 un duo, Dj set by Ale Ross accompagnata dalla voce della cantante Crica. La prima è una dj di Roma appassionata di musica rap, trap, r’n’b b e soul, Cristina Benedetti, in arte Crica, è una cantante del panorama romano che si esibisce in serate live per locali ed eventi privati della capitale. Si conoscono dal 2020 e, appassionate della stessa musica, cominciano a collaborare insieme, trasformando un normale Dj Set, in una coinvolgente e frizzante live tutta al femminile.

L’8 marzo le GIRLS ENSEBLE si esibiscono in una serata speciale in occasione della Festa della Donna. Una formazione tutta al femminile con un repertorio dedicato alle grandi cantanti internazionali da Celine Dion a Withney Houston da Adele a Lady Gaga e le nostre grandi voci italiane da Mina a Mia Martini a Fiorella Mannoia. Il 14 è la volta del dj set di Valentina Gramiccia. Frida K si forma musicalmente fra gli anni Novanta e Duemila, frequentando la scena hip hop romana dell'epoca. Fondatore di The Golden Era, progetto nato nel 2014 a New York dove Frida K entra in contatto con il panorama Hip hop della grande mela. The Golden Era si caratterizza per set musicali eclettici: si alternano l'R’n’b e il Soul delle origini, il Funk e la Disco con l'Hip hop old school e la Golden era in particolare, attraverso gli approdi del Retro soul, del New R’n’b, del NU Funk fino alle ultime declinazioni Trap e Drill e iniezioni Afro/Amapiano, Brazialian Funk, Latin e Reggaeton. Giovedì 21 arriva all’Hard Rock EMMA RE: A Women Night. La musica è donna per Emma Re che si esibisce con voce e piano con il Maestro Alessandro Passi in un repertorio dedicato alle più grandi voci femminili internazionali. Conclude gli appuntamenti di marzo il 28 Be (A) Live, un'attività di entertainment che si occupa di curare a 360 gradi l'organizzazione di eventi, tra cui anche la parte musicale dove, la voce di Alessandra e la chitarra di Marco che ne sono il cuore pulsante, regalano momenti unici e indimenticabili. Amanti della musica pop e soul, molto spesso si divertono ad intrattenere il loro pubblico esibendosi nei locali della movida romana, un'occasione ogni volta per instaurare nuove connessioni e trasmettere emozioni al loro pubblico.

Per ulteriori informazioni:

Hard Rock Cafe Roma – https://www.hardrockcafe.com/location/rome/it/

Facebook: @hardrockcaferome – Instagram: @hardrockcaferome

