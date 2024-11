HUAWEI CONNECT 2024 Parigi: Huawei presenta i servizi intelligenti per la trasformazione digitale delle aziende

PARIGI, 25 novembre 2024 /PRNewswire/ -- In occasione dell'ICT Service Forum durante HUAWEI CONNECT 2024 Parigi, Huawei ha presentato le sue ampie capacità di servizio e la sua visione per guidare la trasformazione digitale delle imprese in Europa. L'azienda ha sottolineato come Huawei Intelligent Services collabori con i partner per ottenere risultati tangibili grazie a strumenti di erogazione dei servizi integrati nell'intelligenza artificiale, alla responsabilizzazione dei partner tramite la piattaforma O3 e ai servizi completi del ciclo di vita.

Yaobing Wang, direttore del reparto Network Technology, Huawei Global Technical Service, che parla all'ICT Service Forum, HUAWEI CONNECT 2024 Parigi;

Offerta di servizi globale

Yaobing Wang, direttore del reparto Network Technology, Huawei Global Technical Service, ha evidenziato l'infrastruttura globale di servizi di Huawei. Con 21 centri di assistenza, 1100 centri di ricambio locali, 20.000 tecnici di assistenza e oltre 6200 partner di assistenza certificati, Huawei garantisce un'assistenza e un supporto a livello mondiale. I risultati notevoli includono la fornitura di 170 data center verdi diversificati e la manutenzione di oltre 1800 reti ICT in tutto il mondo. L'azienda investe oltre 500 milioni di euro all'anno in servizi di ricerca e sviluppo e detiene 3073 brevetti relativi ai servizi.

Affrontare le sfide della trasformazione digitale

La trasformazione digitale continua a guadagnare terreno sul mercato europeo. Nella sua presentazione, Hank Stokbroekx, esperto senior di Huawei Service, ha affermato: "Sebbene la trasformazione digitale sia inevitabile per la sopravvivenza a lungo termine delle aziende, Huawei e i suoi partner offrono l'esperienza e le capacità per garantire una trasformazione senza intoppi con benefici a lungo termine". Huawei Intelligent Services offre un portafoglio completo di servizi per il ciclo di vita, basato su anni di esperienza e su un ampio ecosistema di partner.

Servizi completi per il ciclo di vita

Huawei Intelligent Services offre un'ampia gamma di servizi per il ciclo di vita, tra cui:

Storie di successo reali

La sessione ha presentato casi di studio, tra cui quello di una scuola che ha implementato gli Access Point Wi-Fi 7 di Huawei per le aule scolastiche e di un provider di servizi cloud svizzero che ha scelto la Datacenter Virtualization Solution DCS di Huawei per la tecnologia superiore e il supporto completo.

Piattaforma O3: responsabilizzazione di partner e clienti

L'evento ha messo in evidenza la piattaforma di condivisione delle conoscenze O3 (Online, Open e Orchestration). Un partner italiano ha presentato come ha collaborato con Huawei alla versione iniziale di O3 e come i suoi suggerimenti sono stati incorporati nella versione finale. Grazie al contributo di partner e clienti di tutto il mondo, O3 è diventato un bene prezioso per accedere a conoscenze, strumenti, documenti e molto altro. O3 è una piattaforma online, aperta e orchestrata che consente di scambiare idee, condividere esperienze, interagire con gli esperti di Huawei, gestire ticket di problemi e scaricare software. La soluzione migliora notevolmente l'efficienza dei partner, fornendo al contempo servizi ai clienti, che possono fare affidamento sull'esperienza di altri progetti in tutto il mondo per evitare costosi errori. I clienti possono utilizzare O3 per migliorare l'efficienza dei loro ingegneri O&M, generare progetti migliori, pianificare meglio le modifiche e molto altro ancora. L'opzione di ricerca intelligente consente agli utenti di trovare rapidamente le informazioni giuste tra le enormi quantità di informazioni disponibili su O3.

Per concludere la sessione sui servizi ICT, è stata lanciata ufficialmente la piattaforma di abilitazione dei servizi per i partner di O3 e sono stati consegnati i premi O3 Friendly User a cinque power user di O3.

