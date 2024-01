Gli strumenti di decriptazione gratuiti di Kaspersky raggiungono i 360.000 download, aiutando le vittime nel recupero dei dati ransomware

Milano, 19 gennaio 2024 - Gli strumenti di decriptazione di Kaspersky, resi disponibili attraverso l’iniziativa No More Ransom e il portale dedicato No Ransom, hanno superato complessivamente i 360.000 download. Questi strumenti gratuiti offrono soluzioni efficaci per il recupero dei dati alle vittime di ransomware, dimostrando l’importanza delle iniziative di collaborazione in materia di cybersicurezza.

Alla fine del 2023, Kaspersky ha festeggiato il settimo anno di adesione all’iniziativa No More Ransom. In questo periodo è stato esteso l’accesso agli strumenti di decriptazione gratuiti di Kaspersky, in linea con il suo impegno nella lotta al ransomware. Questi strumenti, rivolti a 39 famiglie di ransomware, sono stati fondamentali per assistere quasi 2 milioni di vittime a livello globale, come riportato da Europol, sottolineando il profondo impatto dell’iniziativa No More Ransom sostenuta da Kaspersky.

Oltre ai contributi a No More Ransom, Kaspersky ha ulteriormente rafforzato il suo impegno creando il proprio sito web “No Ransom”, un hub che fornisce una suite completa di risorse e strumenti per combattere le infezioni da ransomware. Il portale “No Ransom” è stato lanciato nel 2015 da Kaspersky in collaborazione con la Polizia Nazionale dei Paesi Bassi e successivamente è diventato un’iniziativa mondiale che aiuta le persone a titolo gratuito.

Dal 2018 alla fine di dicembre 2023, gli strumenti di decriptazione di Kaspersky sono stati scaricati oltre 360.000 volte, fornendo alle vittime un’ancora di salvezza per recuperare i dati critici senza sottostare alle richieste di riscatto. Nel marzo 2023, Kaspersky ha rilasciato la nuova versione di un tool di decriptazione progettato per aiutare gli utenti vittime di una modifica del ransomware basata sul codice sorgente di Conti, precedentemente trapelato.

“Con la continua evoluzione delle minacce informatiche, la collaborazione tra settore pubblico e privato diventa sempre più importante. “No More Ransom” e il portale “No Ransom” di Kaspersky sono un esempio di come gli sforzi collettivi possano fare la differenza nell’aiutare le vittime e nel fornire consigli di prevenzione. Inoltre, è fondamentale che gli utenti comprendano che pagare riscatti ai criminali informatici non è mai una soluzione. Al contrario, incoraggiamo fortemente gli individui e le organizzazioni a fare affidamento sugli strumenti di decriptazione disponibili e sulle risorse fornite attraverso le iniziative di collaborazione, consentendo loro di recuperare i propri dati senza cedere alle estorsioni”, ha dichiarato Jornt van der Wiel, Senior Security Researcher del Kaspersky Global Research and Analysis Team.

Nel tempo, Kaspersky ha dimostrato una comprovata esperienza nella creazione di iniziative gratuite contro i cyberattacchi. Prima di essere co-fondatore di “No More Ransom” e lanciare il portale No Ransom, Kaspersky ha creato nel 2008 Stop Gpcode, un’iniziativa internazionale contro il ransomware.

Il ransomware è un software dannoso che cripta i dati di un utente e richiede un pagamento per il loro rilascio. I criminali informatici continuano a introdurre nuove versioni dei ransomware a un ritmo allarmante, con Kaspersky che ha identificato oltre 4.000 nuovi file solo nel mese di ottobre 2023, un numero di 2,5 volte superiore a quello del novembre 2022 (1.602). Questo sottolinea l’importanza di misure di protezione robuste.

L'iniziativa No More Ransom, lanciata nel 2016 dai membri fondatori, tra cui Kaspersky, Europol, la Polizia Nazionale Olandese e altri, collabora con le forze dell’ordine e il settore privato per combattere il ransomware. L’iniziativa fornisce strumenti per la decriptazione, educa gli utenti sui rischi del ransomware e promuove best practice di sicurezza informatica per contrastare questa minaccia pervasiva.

Per ulteriori informazioni su come contribuire alla lotta contro il ransomware o per saperne di più su No More Ransom, è possibile visitare il sito web dell’iniziativa all’indirizzo nomoreransom.org. Tutti gli strumenti di decriptazione di Kaspersky sono disponibili all’indirizzo https://noransom.kaspersky.com.

