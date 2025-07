Idratazione e protezione solare: le due alleate fondamentali per la salute della pelle in estate

Il Professore Alessandro Zanasi, esperto dell’osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation, spiega come bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno e utilizzare filtri solari adeguati sono le strategie imprescindibili per contrastare l’invecchiamento precoce, lo stress ossidativo e i danni da raggi UV

Milano, 23 luglio 2025 – Nei mesi estivi, con l’aumento dell’intensità dei raggi solari, prendersi cura della propria pelle attraverso una corretta idratazione e un’efficace protezione solare non è solo una scelta estetica, ma la strategia più efficace per proteggere l’integrità cutanea. Molti studi confermano che una scarsa idratazione, combinata a un’esposizione non protetta ai raggi UV, può accelerare sensibilmente i processi di invecchiamento cutaneo, aumentare il rischio di eritemi, iperpigmentazioni e, nei casi più gravi, contribuire allo sviluppo di patologie dermatologiche croniche.

Il nostro corpo è composto in media per il 60% da acqua, e la pelle – il nostro organo più esteso – ne rappresenta un importante serbatoio. Una corretta idratazione consente di garantire la turgidità cellulare, favorire la produzione di collagene e il turn-over epidermico, migliorando la circolazione sanguigna e supportando i meccanismi antiossidanti naturali della pelle.

Durante l’estate, la perdita di liquidi aumenta significativamente a causa della sudorazione e della maggiore esposizione solare. Berealmeno 1,5 litri di acqua al giorno è il primo gesto per mantenere la pelle funzionalmente sana, oltre che visibilmente più compatta e luminosa.

“L’idratazione sistemica è il primo fattore protettivo contro i danni ossidativi che il sole e il calore provocano a livello cellulare. Quando la cute è ben idratata, è più resistente, meno soggetta a infiammazioni e meglio predisposta ad affrontare l’esposizione solare”,spiega il Professore Alessandro Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation.

Inoltre, la combinazione di idratazione ottimale e protezione dai raggi UV rappresenta la strategia più completa per il benessere cutaneo. Un fotoprotettore ad ampio spettro (SPF 30 o superiore), se applicato correttamente, impedisce il danno diretto al DNA cellulare, mentre l’idratazione sistemica e topica mantiene la pelle funzionale, elastica e pronta a rispondere agli stress ambientali.

“Una cute ben idratata infatti, assorbe e distribuisce meglio i filtri solari, aumentando l’efficacia della protezione stessa”, conclude il Professore.

SANPELLEGRINO

Sanpellegrino è l’azienda di riferimento nel campo del beverage in Italia, con acque minerali, aperitivi analcolici e bibite. I suoi prodotti, sintesi di benessere, salute ed equilibrio, sono presenti in oltre 150 Paesi attraverso filiali e distributori sparsi nei cinque continenti.

Sanpellegrino, come produttore di acqua minerale, è da sempre impegnata per la valorizzazione di questo bene primario per il Pianeta e lavora con responsabilità e passione per garantire a questa risorsa un futuro di qualità. Un impegno che passa anche attraverso la promozione dell’importanza di una corretta idratazione: Sanpellegrino, infatti, sostiene e diffonde i principi di benessere psico-fisico legati al corretto consumo di acqua, facendosi portavoce dell’“educazione all’idratazione” attraverso un programma che promuove il consumo quotidiano della corretta quantità di acqua, a seconda delle diverse esigenze e stili di vita. Sanpellegrino è impegnata inoltre con azioni concrete di sostenibilità su quattro aree chiave del proprio business: la produzione, il packaging, la logistica e il capitale naturale.

