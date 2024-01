IEuD: secondo appuntamento con la Campagna “riconoscere la dipendenza è il primo passo per superarla”

Milano, 22 Gennaio 2024. IEuD (Istituto Europeo delle Dipendenze) ha colto nuovamente l'attenzione dei cittadini di Milano con la seconda edizione della sua campagna di sensibilizzazione. Gli autobus milanesi diventano ancora una volta il mezzo attraverso il quale IEuD veicola il suo messaggio di consapevolezza sulle dipendenze patologiche, ribadendo lo slogan che ha già fatto riflettere molti: “Riconoscere la dipendenza è il primo passo per superarla”.

Con questa iniziativa, l'Istituto Europeo delle Dipendenze mira a sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema e a fornire strumenti terapeutici efficaci per affrontare il problema con un approccio che intreccia competenze multidisciplinari e personalizzazione del percorso terapeutico.

IEuD e la consapevolezza delle dipendenze: riconoscere per affrontare

Oltre la metà delle persone che contatta lo IEuD sono familiari che si trovano ad affrontare e condividere un problema di dipendenza che la persona direttamente interessata non riesce a riconoscere. La rete di amici e familiari è fondamentale, poiché spesso sono i primi a notare cambiamenti comportamentali e/o funzionali indicativi del problema.

Questa consapevolezza può essere il primo passo per prendere contatto con gli specialisti IEUD ed avere supporto ed indicazioni sulle strategie per aiutare la persona ad avvicinarsi ad un percorso di cura.

IEuD e gli strumenti per la consapevolezza personale

IEuD promuove l’utilizzo di alcuni test di autovalutazione, tutti disponibili sul sito www.ieud.it, di facile impiego, fruibili in modo del tutto anonimo e gratuito. Chiunque sia interessato, può compilarli ricevendo immediatamente una prima valutazione sul proprio rapporto con le principali sostanze legali ed illegali.

Attraverso una suddivisione in tre livelli di gravità, i test facilitano l'individuazione di comportamenti a rischio: dall'uso non problematico, passando per un consumo potenzialmente preoccupante, fino alla dipendenza clinica.

Ad oggi, hanno fruito dei test oltre 17.000 persone di cui circa il 60% per valutare il proprio rapporto con l’alcol; un numero decisamente alto a conferma dell’utilità dello strumento.

L'approccio IEuD: un percorso di cura delle dipendenze personalizzato

L'approccio multidisciplinare di IEuD si caratterizza per la personalizzazione del trattamento, l'impiego di obiettivi specifici e la verifica periodica dei progressi, assicurando un supporto specialistico che spazia dalla psicologia alla psichiatria, fino all'impiego di tecniche avanzate come la risonanza magnetica transcranica. Questo metodo di lavoro pratico e focalizzato sul paziente si pone come una risorsa preziosa in un mondo in costante evoluzione, sottolineando che la cura di una dipendenza è un percorso che si può e si deve affrontare con il giusto supporto.

La seconda edizione della campagna di sensibilizzazione di IEuD a Milano rappresenta un ulteriore passo avanti nella sensibilizzazione sul tema delle dipendenze patologiche.

Per maggiori informazioni

Sito web: www.ieud.it