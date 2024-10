Il 23 ottobre al castello San Giorgio il convegno “Dalla storia alle storie di Maccarese”

Fiumicino, 22 ottobre 2024. Tra gli obiettivi dell’evento, in programma dalle ore 9, la diffusione dei risultati del progetto “CULTURA TURISMO LAVORO” della Fondazione Anna Maria Catalano

Si terrà mercoledì 23 ottobre dalle ore 9 al Castello San Giorgio di Maccarese, a Fiumicino, il Convegno “Dalla storia alle storie di Maccarese. La cultura come strategia di sviluppo territoriale”. L’evento rappresenterà l’occasione per la diffusione dei risultati del progetto “CULTURA TURISMO LAVORO” della Fondazione Anna Maria Catalano, finanziato con i fondi UE della Next Generation nell’ambito del PNRR Cultura – TOCC.

Il Convegno sarà centrato sul patrimonio culturale del territorio di Fiumicino, mettendone a fuoco alcuni aspetti di rilevanza sociale ed economica a esito della bonifica integrale dell’Agro Romano, quali la ormai secolare storia dell’azienda Maccarese e il ruolo della donna nei processi di valorizzazione e sviluppo territoriale. L’obiettivo è quello di far emergere le esperienze locali, trasformando i “giacimenti” culturali in risorse vive, da investire nelle strategie concrete per trasformare il Capitale Culturale in Capitale Economico. L’intento è, dunque, quello di promuovere un’idea di cultura più inclusiva e riferita all’intero patrimonio simbolico e valoriale locale e nazionale, affiancando ai beni culturali e alle varie forme espressive e artistiche anche i beni naturali, ambientali e le culture imprenditoriali.

L’evento, coordinato da Andrea Pranovi, giornalista Radio Roma Capitale, si aprirà con i saluti istituzionali di: Andrea Benetton, Presidente della Maccarese Spa; Mario Baccini, Sindaco di Fiumicino; Raffaello Biselli, Assessore alla Attività produttive di Fiumicino; Federica Poggio, Assessore alla Cultura di Fiumicino; Elena Gubetti, Sindaca di Cerveteri; Federica Battafarano, Vice Sindaca e Assessora alla Cultura di Cerveteri; Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio Regionale del Lazio; Carmine Daniele, Vice Direttore della Banca di Credito Cooperativo di Roma. Seguirà l’intervento introduttivo di Sergio Estivi, Fondatore e Componente del Collegio Scientifico della Fondazione Anna Maria Catalano.

Nel primo panel, intitolato “Un’azienda per far crescere il territorio. Maccarese Spa tra dimensioni economico-sociali e sostenibilità”, il prof. Pierpaolo D’Urso, Preside eletto della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione della Sapienza Università di Roma, dialogherà con il Colonnello Stefano Cazora, Direttore responsabile della Rivista #NATURA e Capo Ufficio Addestramento della Scuola Forestale Carabinieri, e Luca Muzzioli, docente di Scienze Gastronomiche per il benessere alla Sapienza.

Il panel successivo, “Cultura, turismo, lavoro. Le porte aperte di un territorio inclusivo”, sarà introdotto da Mihaela Gavrila, professoressa presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza e vice-presidente della Fondazione Anna Maria Catalano, e vedrà protagonisti Maria Pia Cedrini, insegnante e autrice del libro “Ragazze appena ieri”, e il direttore de “IlFaroOnline” Angelo Perfetti, il quale illustrerà un percorso fotografico dedicato a otto storie di donne.

“Il patrimonio culturale della Maccarese Spa” è il titolo del terzo panel, durante il quale interverranno Claudio Destro, Amministratore Delegato della Maccarese Spa, Francesca Ghersetti della Fondazione Benetton e Antonio Galdo, giornalista e scrittore.

Le conclusioni del convegno, previste per le ore 12,30, saranno affidate alla prof.ssa Mihaela Gavrila. Alla fine dei lavori è previsto un momento musicale a cura del Museo del Saxofono di Maccarese e un light lunch. Durante l’evento, inoltre, saranno illustrati foto, video e podcast del progetto “CULTURA TURISMO LAVORO”.

Fondazione Anna Maria Catalano

Via Marotta, 7 - 00054 Fiumicino (RM)

Per info: Andrea Pranovi

tel. 328 30 40 781

mail: andrea.pranovi@gmail.com