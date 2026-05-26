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Il fascino del tè della foresta pluviale di Wuzhishan in mostra a Roma

Il Coro di voci bianche della foresta pluviale ha eseguito un brano originale - Il canto del tè delle montagne Li - e il celebre classico italiano O sole mio.
Il Coro di voci bianche della foresta pluviale ha eseguito un brano originale - Il canto del tè delle montagne Li - e il celebre classico italiano O sole mio.
26 maggio 2026 | 09.53
LETTURA: 2 minuti

ROMA, ITALIA - Media OutReach Newswire - 25 maggio 2026 - Il 21 maggio, presso la sede della FAO a Roma, il coro di bambini della foresta pluviale e il tè a foglia grande di Wuzhishan, nella provincia cinese di Hainan, hanno conquistato il pubblico durante le celebrazioni della Giornata internazionale del tè, diventando una delle immagini simbolo della presenza cinese.

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I bambini hanno interpretato il brano originale Il canto del tè delle montagne Li e la celebre canzone italiana 'O sole mio, attirando numerosi ospiti, tra cui il Direttore Generale della FAO Qu Dongyu e l'Ambasciatore Zhang Lubiao, Rappresentante Permanente della Cina presso le agenzie ONU per l'alimentazione e l'agricoltura.

"È la prima volta che una delegazione cinese si esibisce in questa sala. Ne sono molto orgoglioso", ha dichiarato Zhang Lubiao, aggiungendo che la delegazione di Wuzhishan "lascerà un segno importante nella storia della FAO".

In occasione della settima Giornata internazionale del tè, la FAO ha organizzato degustazioni e attività culturali con la partecipazione di Cina, Indonesia, Canada, Kenya, Azerbaigian, Russia, Sri Lanka, Turchia e altri Paesi, per promuovere lo scambio culturale attraverso il tè.

La delegazione di Wuzhishan ha allestito uno spazio dedicato al tè della foresta pluviale e ai prodotti culturali dell'etnia Li. Particolare successo ha riscosso il tè nero a foglia grande di Wuzhishan, famoso per il suo colore ambrato e il delicato aroma di latte e miele.

Secondo gli esperti, il tè a foglia grande di Hainan rappresenta una nuova specie del genere Camellia, evolutasi indipendentemente sull'isola e caratterizzata da una ricca diversità genetica. Lo studio è stato pubblicato nel maggio 2024 sulla rivista Agrobiodiversity.

La delegazione ha inoltre incontrato aziende italiane per discutere di esportazione del tè e cooperazione nell'e-commerce transfrontaliero, esplorando nuove opportunità per l'ingresso del tè di Hainan nel mercato internazionale.

Promossa dalla Cina, la Giornata internazionale del tè mira a favorire lo scambio culturale e lo sviluppo sostenibile del settore. Con il canto e il tè come ponte, Wuzhishan ha mostrato il fascino culturale unico di Hainan, rafforzando gli scambi tra Cina e Italia.

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Giornata internazionale del tè tè della foresta pluviale Wuzhishan Hainan FAO Cina
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