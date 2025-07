Il Gruppo Selenta (Brookfield) vende l'iconico Mare Nostrum Resort di Tenerife, nella più grande transazione mai realizzata in Spagna

SANTA CRUZ DE TENERIFE, Isole Canarie, 2 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Il Gruppo Selenta, di proprietà di un fondo gestito da Brookfield Asset Management, ha finalizzato i termini per la cessione del Mare Nostrum Resort alla catena Spring Hotels, per un importo totale di 430 milioni di euro.

L'operazione Mare Nostrum Resort è un esempio straordinario di successo imprenditoriale e di trasformazione nel settore alberghiero. In meno di due anni, il complesso turistico è stato oggetto di una ristrutturazione completa, di un rebranding e di un'ottimizzazione dei ricavi, con un conseguente aumento della soddisfazione degli ospiti per alcuni aspetti del resort. Con un investimento di oltre 56 milioni di euro, la strategia di crescita del Gruppo Selenta ha posizionato i tre hotel del Mare Nostrum Resort in cima alla classifica per metriche di ricavo per camera (RevPAR) della zona, rendendo la risorsa più attraente per qualsiasi investitore.

"La cessione del Mare Nostrum Resort dimostra ancora una volta la capacità del Gruppo Selenta di realizzare progetti totali di trasformazione e riposizionamento alberghiero di alta qualità, con successo assicurato", ha dichiarato Albert Tomàs, CEO del Gruppo Selenta. "Grazie al supporto e alla fiducia del nostro azionista Brookfield, abbiamo elaborato e realizzato un ambizioso piano di investimenti e riposizionamento che ha reso il resort molto più competitivo. Questo traguardo rafforza l'identità del nostro gruppo e ci proietta nel futuro con l'ambizione di guidare i nostri progetti".

Un'operazione di successo che apre una nuova fase per il Gruppo Selenta

L'operazione riflette la qualità del progetto realizzato negli ultimi due anni e il suo impatto diretto sul valore di mercato del complesso. Questa transazione molto soddisfacente rientra anche nel nuovo processo di disinvestimento di Brookfield dal settore alberghiero spagnolo e testimonia ulteriormente il rapporto di successo tra Selenta e Brookfield.

"Il progetto di riposizionamento di Mare Nostrum è stato un successo clamoroso", secondoAlberto Nin, Amministratore delegato di Brookfield Real Estate. "Selenta ha portato a termine con grande efficienza la trasformazione del resort e ha ottimizzato il suo modello operativo, ottenendo una crescita del RevPAR del 91% negli ultimi 12 mesi. Siamo inoltre certi che Spring, in qualità di operatore locale, garantirà la continuità e la solidità necessarie per consolidare questo grande progetto".

Da quando Brookfield ha investito per la prima volta nel Gruppo Selenta, nel 2021, il gruppo ha avviato investimenti per circa 200 milioni di euro e ha stretto partnership con importanti marchi internazionali come Marriott, Hyatt, Hard Rock e Nikki Beach per riposizionare gli asset del suo azionista. Il 2025 segna l'inizio di una nuova fase per il Gruppo Selenta, poiché l'operatore alberghiero aggiungerà al suo portafoglio di gestione patrimoniale asset di altri investitori, oltre a quelli del suo azionista Brookfield.

Il Gruppo Selenta è specializzato nella rivitalizzazione e nel riposizionamento degli asset alberghieri per massimizzarne la redditività. Ha dimostrato le sue capacità con storie di successo come l'Hotel Princesa Sofía 5* (ora Grand Hyatt Barcelona) e il Gran Hotel Torre Catalunya 4* (Nobu Barcelona 5*). Attualmente il Gruppo è concentrato sui progetti in corso sulla Costa del Sol, dove l'Hotel Don Carlos Marbella 5* riaprirà i battenti a luglio dopo una ristrutturazione completa, così come il Marriott Princesa Plaza di Madrid, anch'esso completamente ristrutturato.

Selenta (Brookfield) è stata assistita in questa transazione da Perez Llorca, Eastdil Secured e JLL.

Un resort di lusso a Tenerife

Il Mediterranean Palace 5*, completamente ristrutturato nel 2024, è stato confermato come il fiore all'occhiello del Mare Nostrum Resort. Con una capacità di 1.072 ospiti, l'offerta dell'hotel è stata completamente modernizzata e coniuga ora design contemporaneo e spazi esterni ripensati per soddisfare le aspettative dei turisti internazionali.

El Cleopatra Palace 4*, hotel a quattro stelle, è la scelta giusta per chi cerca comfort, eleganza senza tempo e attenzione ai dettagli. Ispirato all'estetica tradizionale mediterranea, attrae coppie e famiglie in cerca di qualità e servizio.

Il Sir Anthony 5* è l'offerta più esclusiva del resort. Con solo 70 camere, questo hotel a cinque stelle è pensato per offrire un'esperienza di lusso basata sulla privacy, sul design sofisticato e sul servizio altamente personalizzato. Il suo approccio da boutique hotel e la solida reputazione lo collocano tra i leader nell'ospitalità premium a Tenerife.

La vendita da parte di Selenta a Spring Hotels include anche le mete gastronomiche più iconiche del resort, ovvero Coal, Diabolo e The Pier, che sono state attentamente ristrutturate da Selenta per creare un'esperienza di vacanza completa e di alto livello.

Comunicazioni Gruppo Selenta: selent@llyc.global Tina Díaz: adiaz@llyc.global Mireia Romero: mireia.romero@llyc.global Numero di telefono: +34 932 172 217

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2722902/Selenta_Group_Mare_Nostrum_Resort.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/il-gruppo-selenta-brookfield-vende-liconico-mare-nostrum-resort-di-tenerife-nella-piu-grande-transazione-mai-realizzata-in-spagna-302496833.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.