Il Pilone by Rare, Reggio Calabria: “La storica location torna con rinnovata energia e tante novità per il pubblico”

Riapre il famoso locale affacciato sullo stretto di Messina, esperienze culinarie e di intrattenimento senza precedenti

Reggio Calabria, 23 aprile 2024. Già inizia a trapelare qualche data per la tanto attesa riapertura dello storico locale il Pilone by Rare, sito nel borgo di Santa Trada in provincia di Reggio Calabria, proprio sul versante reggino dello stretto di Messina. Una location all'aperto incastonata in una cornice paesaggistica mozzafiato in uno dei bracci di mare più suggestivi.

“Siamo lieti di annunciare la riapertura del Pilone by Rare, locale famoso e molto conosciuto per i suoi ambienti ‘open space’ originali e di prestigio”, anticipa Giovanni De Marco, Founder dell’azienda e già titolare del locale Rare - Sushi & Cocktail Bar. “Dopo un periodo di ristrutturazione e rinnovamento, il locale si appresta ad accogliere gli ospiti con una nuova gestione ed una proposta enogastronomica di alto livello che spazia dalla più ricercata ristorazione mediterranea alla pizzeria sfiziosa e variegata, passando per una ricca e gustosa braceria fino al cocktail bar per happy hours da gourmet. Con una ristorazione completamente rinnovata - spiega - ci proponiamo di offrire un'esperienza gastronomica senza precedenti per ogni tipo di evento: banchettistica, compleanni e feste private, ma anche aperitivi ricercati e cene aziendali. Il nostro obiettivo è quello di offrire, non solo una ristorazione di alta qualità, ma anche di creare un'atmosfera unica ed accogliente, dove ogni dettaglio è curato con attenzione per garantire un'esperienza indimenticabile a tutti i nostri ospiti”.

“L'aggiunta di un elegante spazio con divanetti, dedicato alla degustazione di rum e sigari di qualità, promette di offrire un'esperienza unica nelle serate estive”, prosegue Domenico Calarco, responsabile organizzativo. “Questo angolo esclusivo è stato progettato per offrire agli ospiti la possibilità di trascorrere momenti di svago e relax in un'atmosfera di raffinatezza e piacevole compagnia, godendo della brezza marina e della vista mozzafiato dei tramonti sul mare. Non solo, abbiamo strutturato un ricco programma di eventi musicali dal vivo con la presenza di ospiti ed artisti di rilievo, che renderanno l'atmosfera ancora più vivace e coinvolgente per far vivere ai nostri ospiti serate indimenticabili in un ambiente davvero unico e suggestivo”.

Contatti:

https://www.instagram.com/pilonebyrare?igsh=MXJmN3F4c2VzdHMzYg==