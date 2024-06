Il VAN di Che Fatica La Vita Da Bomber da oggi può salvare una vita

LIVE Charity e Che Fatica La Vita Da Bomber uniscono le forze per BENEFICENZA

Milano, 4 giugno 2024. LIVE Charity, un'organizzazione no profit operativa dal 2008, annuncia una partnership benefica con una delle più importanti realtà digitali sportive: Che Fatica La Vita Da Bomber.

Questa collaborazione mira a promuovere iniziative di beneficenza attraverso la passione condivisa per lo sport e il calcio.

Che Fatica La Vita Da Bomber una community sportiva che può contare su un sostegno di più di 4 milioni di followers sui principali canali social, negli ultimi mesi ha accolto una new entry in famiglia: un VAN.

Non un semplice mezzo di trasporto ma una vera e propria casa mobile che diventerà sempre più un protagonista dei format del futuro.

Dalla vita quotidiana alle interviste con calciatori e sportivi di spicco, un contenitore di contenuti interessanti e divertenti pronti ad intrattenere gli utenti. Proprio da questo messaggio positivo nascono le parole di Emanuele Stivala, uno dei due founder di CFVB. “Fare del bene, ci fa stare bene! E farlo dando visibilità ad un progetto come quello di LIVE

Charity ci fa stare ancora meglio.” In linea con la missione di LIVE

Charity di promuovere la sicurezza e il benessere della comunità, il VAN sarà equipaggiato con un defibrillatore, rendendolo disponibile per tutta la penisola italiana e contribuendo al progetto "ItaliaCardioprotetta”. Un progetto unico nel mondo dei social, uno step importante per iniziare la nuova stagione con il piede giusto.

La forza di LIVE Charity risiede nei suoi Testimonial calciatori (Leonardo Bonucci, Bremer, Dusan Vlahovic, Matteo Pessina, Michele Di Gregorio, Gianmarco Ferrari, Alessandro Buongiorno, Alessandro Tuia, Pietro Iemmello, Lorenzo Dickmann, Jacopo Segre, Matteo Brunori, Fabio Tito, Alessandro Lambrughi, Giacomo Bindi e tanti altri tra Serie A, B, C e D …), che contribuiscono con il loro materiale alle aste benefiche a sostegno di vari progetti, tra cui la donazione di defibrillatori e il supporto a iniziative come Telefono Rosa, Torino For Disable e Autismo. In quest'ottica, i membri della Community Che atica La Vita Da Bomber si uniranno come testimonial LIVE per promuovere la beneficenza in uno spirito "sportivo" ed "ironico", ma sempre con serietà, convinzione e trasparenza.

“Ogni ospite che incontreremo nel nostro viaggio a bordo del VAN donerà e autograferà un oggetto o una maglia da gioco, che verrà dato a LIVE Charity e poi messo all'asta per sostenere il progetto "Italia Cardioprotetta”.

In cambio, noi al fianco di LIVE Charity offriremo a ciascun sportivo una fascia da Capitano e un paio di parastinchi con il logo di Che Fatica La Vita Da Bomber.”

Spiega Fabio Tocco co-founder di CFVB che conclude dicendo - “Questo permetterà agli appassionati e non solo di partecipare attivamente e di sentirsi parte di un progetto con la P maiuscola.”

(*) oltre 250 i Defibrillatori già donati da LIVE Charity in tutta Italia (Comuni, Istituti Scolastici, Associazioni Sportive, Palestre, Taxi …)

Dichiarazioni:

Andrea Zalamena, Fondatore e Presidente di LIVE Charity: "Siamo entusiasti di aver stretto una partnership con una Community d'impatto come Che Fatica La Vita Da Bomber. I ragazzi di CFVB sono fondamentali per sostenere i nostri progetti di beneficenza, e siamo determinati a portare avanti idee innovative che possano fare la differenza nella vita delle persone”.

Viviana Bottalico, partner di Che Fatica La Vita Da Bomber:"Siamo orgogliosi di unirci a LIVE Charity in questa iniziativa di beneficenza. La nostra community è pronta a contribuire con entusiasmo e determinazione per promuovere la sicurezza e il benessere della nostra comunità attraverso lo sport e la solidarietà”.

Per ulteriori informazioni sulla partnership e sui progetti di beneficenza, visitate i nostri siti web:

• LIVE Charity: https://livecharity.it

• Che Fatica La Vita Da Bomber: https://chefaticalavitadabomber.it/

LiveCharity.it

CheFaticaLaVitaDaBomber.it