Indagine Yoyomove: cambiano le abitudini degli italiani, il noleggio a lungo termine conquista il mercato

Milano, 21 luglio 2025 – Cambiano le abitudini degli italiani in tema di mobilità.

Secondo i risultati dell’ultima indagine dell’Osservatorio per la Mobilità di Yoyomove , società attiva nel noleggio a lungo termine, negli ultimi tempi sarebbe cresciuto molto l’interesse verso soluzioni flessibili e programmabili, alternative all’acquisto dell’auto di proprietà.

Il sondaggio, condotto su un campione rappresentativo per età, genere e condizione socioeconomica, evidenzia una progressiva apertura verso formule in grado di garantire costi certi, aggiornamento tecnologico e minori responsabilità legate alla manutenzione.Inoltre, fornisce tutta una serie di informazioni utili, permettendo di certificare un cambiamento culturale che ha già coinvolto diverse fasce della popolazione, sempre più attente all’equilibrio tra costi, benefici e sostenibilità.

Auto di proprietà: gli italiani sono più flessibili

Se, fino a pochi anni fa, l’acquisto dell’auto era considerato imprescindibile, oggi, sulla base dei dati del sondaggio, molti cittadini sarebbero disposti a rivedere questa logica. Circa il 30% di chi ha risposto, infatti, sarebbe disposto a tenere la stessa vettura per più di cinque anni, mentre quasi il 50% degli intervistati sarebbe disposto a sostituire l’auto ogni 3-5 anni, o anche meno, indicando così una maggior ricerca di novità e un minor attaccamento alla vettura. Ecco che, in fase di cambio auto, il noleggio a lungo termine emerge come soluzione naturale per chi cerca flessibilità contrattuale, assenza di imprevisti e costi trasparenti.

Efficienza e sicurezza al primo posto

Alla domanda su quali siano le caratteristiche irrinunciabili in un’auto, le risposte sono chiare: il 57,7% degli intervistati indica i bassi consumi come priorità, seguito dal prezzo competitivo (53,7%) e dalla sicurezza (37,1%). Seguono spazio e comodità (28,3%), manutenzione, estetica, tecnologia utile e sostenibilità ambientale.L’attenzione alla funzionalità e all’efficienza orienta le scelte verso veicoli ibridi ed elettrici, e rafforza la preferenza per formule che consentano di avere sempre un mezzo aggiornato e in linea con le normative vigenti.

L’auto: da sogno a compagna di vita pragmatica

Se un tempo la rincorsa all’auto dei sogni era predominante, oggi gli italiani apprezzano sempre più la concretezza della “comodità” e dell’“affidabilità”, segno di una maturità nel rapporto con il proprio veicolo, senza dimenticare l’emozione iniziale.Questo cambiamento di prospettiva è evidente anche nelle risposte al sondaggio riguardante l’acquisto dell’“auto dei sogni”. Infatti, il 38% degli intervistati ha dichiarato di aver comprato l'auto dei sogni e di averla "amata alla follia". Tuttavia, un altro dato interessante emerge quando si osserva come le priorità siano cambiate nel tempo. Il 26,6% ha affermato che "i sogni cambiano: ora voglio solo comodità", segnalando un netto spostamento verso un approccio più pratico nella scelta dell'auto.

Inoltre, il 22,9% degli intervistati ha dichiarato di non aver acquistato l’auto dei sogni e di aver "cambiato più sogni che auto", dimostrando che il desiderio di possedere un veicolo ideale può essere soggetto a evoluzione, in funzione delle esigenze del momento. Il 12,5%, infine, ha visto l'auto dei sogni ma ha ritenuto che "non fosse il momento giusto", indicando che, pur mantenendo il sogno nel cuore, la scelta del veicolo si fa più ponderata e legata alle circostanze della vita. Sebbene una parte significativa degli automobilisti italiani continui a nutrire il sogno dell'auto di proprietà, è sempre più evidente una forte tendenza al pragmatismo. Molti riconoscono che le priorità cambiano con il tempo, e la comodità e l'affidabilità diventano ormai fattori determinanti nella scelta del veicolo, superando il sogno di possedere il veicolo perfetto.

Target trasversale, scelta consapevole

La fascia d’età più rappresentata nel sondaggio è quella tra i 35 e i 55 anni, tradizionalmente associata a maggiore stabilità economica. Significativa anche la presenza degli over 55, che rappresentano circa il 25% del campione, segno che il noleggio a lungo termine si sta affermando come scelta trasversale, capace di adattarsi a diverse fasi della vita e a molteplici esigenze grazie alle sue caratteristiche di flessibilità e trasparenza.

Yoyomove: focus su gestione e sostenibilità

Con oltre 4000 clienti attivi, più di 100 collaboratori e sedi operative in Italia, Francia, Spagna e Portogallo, Yoyomove si conferma attore rilevante nel panorama europeo del noleggio. L’azienda è molto attenta alle esigenze di mobilità degli automobilisti e offre soluzioni orientate alla semplificazione dei processi, alla trasparenza dei canoni e alla personalizzazione dei servizi, contribuendo alla diffusione di un modello di mobilità più sostenibile, accessibile e in linea con i cambiamenti in atto.

I risultati dell’indagine offrono una fotografia aggiornata e dettagliata delle scelte di mobilità degli italiani, contribuendo a definire con precisione ledirettrici di sviluppo del settore.

Il sondaggio, inoltre, rappresenta un utile strumento di analisi anche per operatori e istituzioni, evidenziando con chiarezza l’evoluzione della domanda e il profilo degli utenti.

Un contributo concreto alla comprensione del mercato, che rafforza il ruolo di Yoyomove come osservatore autorevole e attento ai cambiamenti in atto.

