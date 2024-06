Industria Felix: Meccanica e costruzioni trainano la Puglia

Venerdì a Acaya (Le) si terrà il 59esimo evento, 10mo anniversario alla presenza delle 78 imprese regionali più competitive: i nomi

La provincia di Bari cresce di più per fatturato, quella di Lecce per addetti

Nel turismo Brindisi supera il capoluogo di regione per valori assoluti: 219 milioni di ricavi contro 188. Nella moda spiccano la Bat e il Salento

ACAYA (LE), 26 giugno 2024 - Meccanica e costruzioni sono i due settori più performanti in Puglia in relazione alla percentuale di società con un indice roe positivo, rispettivamente del 94,5 e 93,3 percento, rispetto alla media regionale dell’87,9%. Per quanto concerne i fatturati, la provincia di Bari si conferma leader in valori assoluti con 44,6 miliardi di euro ma anche rispetto alla crescita con +23,8%; il delta addetti, invece, vede la provincia di Lecce superare solo dello 0,1% il capoluogo di regione con +8,7%.

Per quanto concerne il turismo, la provincia di Brindisi supera quella di Bari in valori assoluti, 219 milioni contro 188, con una particolare concentrazione di ricavi nel polo di Savelletri nonostante all’appello manchi un’importante società che ha sede legale altrove e pertanto non inserita nel conteggio. Nella moda, invece, spiccano le province della Bat e di Lecce rispettivamente con 760 e 612 milioni di euro di fatturato, grazie a due distretti che si stanno affermando soprattutto nell’ambito del calzaturiero di qualità: antinfortunistico e dei grandi brand del lusso.

È quanto emerge in anteprima dalla maxi inchiesta su poco più di 10mila bilanci delle società di capitali con sede legale in Puglia e fatturati sopra il milione di euro nell’anno fiscale 2022 realizzata da Industria Felix Magazine, trimestrale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore e Cerved, che sarà presentata più dettagliatamente venerdì 28 giugno (ingresso su invito) ad Acaya, in provincia di Lecce, all’Acaya Golf Resort in occasione del 59° evento Industria Felix, decima edizione de “La Puglia che compete” e sesta delle sette tappe del 2024, in attesa dell’edizione nazionale del 12 dicembre a Milano a Palazzo Mezzanotte, sede di ELITE e Borsa Italiana. Nella circostanza saranno premiate le 78 imprese più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili con sede legale in Puglia. L’evento, presentato della giornalista Maria Soave, attualmente alla conduzione di Agorà Estate su Rai 3, è organizzato da Industria Felix Magazine, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, col sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Confindustria Puglia, Politecnico di Bari, Università del Salento, Università degli studi di Bari Aldo Moro, Università di Foggia, con le media partnership de Il Sole 24 Ore, Askanews e Adnkronos e con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, ELITE (Euronext), Leyton Italia, M&L Consulting Group, Dalmine Logistic Solutions, Musa Formazione e Lavoro, Salentauto De Nuzzo.

Cerved presenterà a cura del senior sales director Enrico Fulfaro le prospettive di crescita, rischio e sostenibilità con un focus sulla Puglia e durante l’evento si terrà anche un talk a cui parteciperanno per Banca Mediolanum il direttore wealth management Alberto Martini e il network regional manager Ugo Lombardi, il relationship manager di ELITE (Gruppo Euronext) Antonio Pellè, il consigliere d’amministrazione di Grant Thornton Consultants e procuratore di Ria Grant Thornton Giovanni Palasciano, la business developer manager di Leyton Italia Luciana Hoxha, il partner e co-founder di M&L Consulting Group Valerio Locatelli e il chief operating officer di Musa formazione e lavoro Antonio Campana. I saluti e le conclusioni saranno portati dai co-portavoce del Comitato scientifico di Industria Felix, rispettivamente dal presidente e cfo di Mangimi Liverini SpA Filippo Liverini e dal docente di Economia industriale dell’università Luiss Guido Carli Cesare Pozzi. Interverranno inoltre il presidente della Camera di commercio Brindisi-Taranto Vincenzo Cesareo, il presidente di Confindustria Lecce Valentino Nicolì, il private banker di Banca Mediolanum Piero Laterza, il direttore marketing strategico di Dalmine Logistic Solutions Andrea Delmati, il presidente onorario del Cesdim

Federico Pirro, i componenti del Comitato scientifico Francesco Lenoci (Università Cattolica) e Michele Chieffi (Studio Chieffi-Gemma), il segretario e il vicepresidente dell’A.C. Industria Felix Pasquale La Pesa (Studio legale La Pesa) e Vito Clemente. Qui di seguito i nomi delle 78 aziende premiate che interverranno con i rispettivi vertici, distinte per provincia in relazione alla sede legale.

Bari (30): Accademia Italiana Medici Specializzandi S.R.L., Acmei Sud S.P.A., Acquedotto Pugliese S.P.A., Andriani S.P.A., Autoelegance S.R.L.S., C.M.A. S.R.L., C.M.C. S.R.L., Cantina di Ruvo di Puglia Società Cooperativa Agricola, Contact Italia S.R.L., Delizia S.P.A., Diciolla S.R.L., Edilportale.Com S.P.A., Ek Impianti S.R.L., G.T.S. S.P.A., Greenblu S.R.L., Greengen Group S.R.L., Gruppo Tessile Logama S.R.L., GTS Rail S.P.A., Idea75 S.R.L., Lab. Instruments S.R.L., Loiudice S.R.L., Maiora S.R.L., Meridiana Agri S.R.L., Mv Holding S.R.L., Novaenergy S.R.L., Saem S.R.L., Sereco S.R.L., Sita Sud S.R.L., Vet S.R.L., Vetrerie Meridionali S.P.A..

Lecce (13): AET S.R.L., Antica Azienda Vitivinicola dei Conti Leone De Castris S.R.L., Deghi S.P.A., Eurorecuperi S.R.L., Galileopro S.P.A., Lasim S.P.A., Leo Shoes S.R.L., Mastek S.R.L., Muscatello Energy Group S.R.L., Palumbo S.R.L., Perrotta S.R.L., Ristosì S.R.L., To.Ma. S.P.A..

Taranto (12): Cartonlegno Group S.R.L., Due Esse Christmas S.R.L., Eden 94 S.R.L., Feni Gioielli di Marzano Maria Rosaria & C. S.R.L., Ilstudio Engineering & Consulting Studio S.R.L., Nuova Luce Società Cooperativa Sociale A R.L., Nurith S.P.A., Progeva S.R.L., Tecnohome Inside S.R.L., Varvaglione Vigne & Vini S.R.L., Vis S.P.A., Zanzar S.P.A..

Foggia (11): Avioman Manutenzione E Costruzioni Aeronautiche S.R.L., Consorzio Stabile Prometeo S.R.L., De Cristofaro S.R.L., Garganica Residence S.R.L., Lotras S.R.L., Master Group S.R.L., NCD - Divisione Eolica S.R.L., O.P. Natura Dauna Società Cooperativa Agricola A R.L., P.A.P. Project Studio S.R.L., Sisecam Flat Glass South Italy S.R.L., Tecnologie Materiali Compositi S.R.L..

Brindisi (8): Abc Live Green Società Cooperativa, Areta S.R.L., Chemgas S.R.L., Saponaro Concimi S.R.L., Soavegel S.R.L., Tagaro S.R.L., Technoacque S.R.L., Unmanned Aero Systems S.R.L..

Barletta-Andria-Trani (4): Base Protection S.R.L., Ermetika S.R.L., Stir S.P.A., Tato' Paride S.P.A

