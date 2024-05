ISPIRATA A UNA LEGGENDA AUTOMOBILISTICA DEGLI ANNI CINQUANTA: LA BATTISTA CINQUANTACINQUE DI AUTOMOBILI PININFARINA

CAMBIANO, Italia, 8 maggio 2024/PRNewswire/ -- Automobili Pininfarina ha creato una Battista unica per rendere omaggio alla Lancia Florida del 1955, una vettura disegnata e amata da Battista "Pinin" Farina.

La Lancia Florida fu progettata da Battista "Pinin" Farina nei primi anni Cinquanta. Fu una vera e propria scultura in movimento e ispirò nuove prospettive di design. La Florida personale di Pinin, in esposizione presso la collezione di Pininfarina SPA a Cambiano (Torino), fu guidata quotidianamente dal fondatore della Carrozzeria Pininfarina nel corso della sua carriera. La meravigliosa hyper GT Battista Cinquantacinque rende omaggio a questa eredità unica.

Il rivestimento dell'abitacolo è in pelle heritage Mahagoni di Poltrona Frau. La livrea e il nome "Cinquantacinque" rendono elegantemente omaggio all'iconica classica Lancia Florida del 1955 disegnata dalla Carrozzeria Pininfarina.

Il modello Cinquantacinque sfoggia una serie di iscrizioni uniche che richiamano la sua eredità e le sue origini. La targa nella portiera lato passeggero e la parte inferiore dell'ala posteriore attiva sono impreziosite dalla scritta "Cinquantacinque 55".

Ogni Battista è dotata di quattro motori elettrici indipendenti e di una potente batteria agli ioni di litio da 120 kWh, per una potenza di 1.900 CV e una coppia di 2.340 Nm. Questo propulsore evoluto garantisce prestazioni entusiasmanti, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 1,86 secondi e da 0 a 200 km/h in 4,75 secondi, oltre a un'autonomia fino a 476 km.

La Battista Cinquantacinque debutterà a Tokyo in occasione della sua presentazioni al pubblico giapponese, in collaborazione con il partner SKY GROUP, nell'ambito della continua espansione globale di Automobili Pininfarina.

I clienti nella regione potranno sperimentare di persona l'attuazione della promessa di Automobili Pininfarina: "Dream Cars. Made Real". L'azienda offrirà infatti un'esperienza personalizzata e si assicurerà che ogni vettura realizzata a mano nell'atelier di Cambiano e destinata al Giappone sia un'espressione unica della personalità del cliente che l'ha ordinata.

Dave Amantea, Chief Design Officer di Automobili Pininfarina, ha affermato: "Abbiamo avuto l'opportunità unica e speciale di progettare una vettura che rende omaggio all'eredità di Pininfarina SPA. L'incredibile combinazione cromatica della Battista Cinquantacinque offre un assaggio dell'idea che ebbe Battista Farina quando disegnò la Lancia Florida nei primi anni Cinquanta. E non è tutto: questo modello è stato la mia guida quando ho creato il concept progettuale PURA Vision, una vettura che definisce un punto di riferimento per tutti i futuri modelli firmati Automobili Pininfarina."

La berlina Lancia Florida non solo ha ispirato la Battista Cinquantacinque, ma anche alcuni dei principali elementi di design del concept progettuale PURA Vision, una vettura che definisce un punto di riferimento per tutti i futuri modelli firmati Automobili Pininfarina.

La berlina anni Cinquanta aveva portiere con apertura ad armadio ed era priva di montante centrale, due aspetti che si traducono direttamente nelle portiere Lounge Door della PURA Vision. Queste portiere si aprono verso l'alto e, in combinazione con l'assenza di montanti e le portiere posteriori con apertura all'indietro, assicurano un accesso senza ostacoli allo spazioso abitacolo con configurazione 2+2 del concept progettuale.

Automobili Pininfarina è all'avanguardia nell'offrire esperienze di lusso in puro stile italiano, come dimostra il suo approccio su misura che consente una personalizzazione precisa e completa in base alle specifiche preferenze di ogni cliente. Ogni vettura è un'opera d'arte unica, realizzata a mano e specchio della personalità del cliente che l'ha ordinata, sotto la guida creativa degli abili artigiani di Automobili Pininfarina.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA: automobili-pininfarina.com/media-hub

NOTE DEL REDATTORE

INFORMAZIONI SU AUTOMOBILI PININFARINA

Automobili Pininfarina ha la sua sede operativa a Cambiano, in Italia, con un ufficio commerciale a Monaco di Baviera, in Germania, e vanta un team di esperti manager che provengono dai più prestigiosi marchi di vetture di lusso e premium. Disegnate, ingegnerizzate e prodotte a mano in Italia, con particolare attenzione alla progettazione di esperienze per i principali creatori di tendenze al mondo, tutte le vetture Automobili Pininfarina incarnano la filosofia progettuale di PURA. Questa filosofia pervaderà inoltre tutti i modelli futuri delle nostre auto di serie, in cui l'ispirazione classica si sposerà alle tecnologie più all'avanguardia.

LA BATTISTA DI AUTOMOBILI PININFARINA (LINK ALLA CARTELLA STAMPA)

La Battista è l'auto più potente progettata e costruita in Italia e offre un livello di prestazioni oggi irraggiungibile da qualsiasi auto sportiva omologata per la circolazione stradale azionata da un motore a combustione interna. Più veloce di un'attuale monoposto di Formula 1 con la sua accelerazione da 0 a 100 km/h sotto i due secondi, una potenza di 1.900 CV e 2.340 Nm di coppia, la Battista combina ingegneria e tecnologia estreme in un pacchetto a zero emissioni. La batteria da 120 kWh della Battista alimenta quattro motori elettrici, uno per ogni ruota, con un'autonomia WLTP combinata fino a 476 km (autonomia EPA combinata: 300 miglia) con un'unica carica. Un massimo di 150 esemplari della Battista saranno prodotti artigianalmente presso l'atelier di Pininfarina SpA a Cambiano, in Italia.

