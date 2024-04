Italiancolor, innovazione e sostenibilità economica per l’edilizia: “La ricerca è fondamentale per offrire alle imprese prodotti sempre più efficienti e sostenibili”

Francesco Storti e Francesco Picciuolo, CEO e Managing Director dell’azienda barese, raccontano la sfida partita nel 2017: “Rilanciare l’eredità di uno storico marchio leader nella produzione di smalti e vernici, per offrire al mercato soluzioni innovative per ogni tipo di esigenza”

Bari, 30 aprile 2024. Innovazione. Questa è la parola-chiave per offrire alle imprese che operano nel settore dell’edilizia dei prodotti all’altezza del contesto che vive il mercato, con le materie prime che subiscono i contraccolpi delle forti pressioni geopolitiche, e la giusta attenzione ai temi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Un contesto che ha bisogno di aziende capaci di adattarsi rapidamente ai cambiamenti, per restare competitive, efficienti e sostenibili.

È questo il caso della Italiancolor (un’impresa del gruppo chimico Lurakem), un colorificio specializzato nella produzione di smalti e vernici, con sede a Bari.

«La nostra azienda è partita da una sfida iniziata nel 2017 – esordisce l’Amministratore Francesco Storti – quando abbiamo deciso di acquisire e rilanciare il brand CP Italia, azienda che per trentacinque anni ha rappresentato un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale nella produzione di smalti e vernici».

Un’acquisizione che sin da subito ha avuto chiaro un obiettivo: associare alla produzione delle tradizionali vernici a smalto e a solvente, quella di prodotti innovativi.

«Acquisire quel marchio, affrancarlo dalle difficoltà del momento, rinnovarlo e attestarlo sui livelli di qualità a cui è oggi giunta Italiancolor non è stata per noi una scommessa, ma una scelta razionale – precisa il CEO Francesco Picciuolo – sapevamo di poter contare su un team di livello, su un laboratorio all’avanguardia e su un territorio in grado di magnificare i nostri sforzi. Così è stato. Italiancolor è ora proiettata verso il futuro, cammina con gambe robuste che le consentono di ampliare il suo orizzonte di operatività, sia dal punto di vista produttivo sia dal punto di vista distributivo: abbiamo progetti ambiziosi di espansione, già in fase di dispiegamento».

Prodotti per l’incapsulamento di amianto, vernici antisdrucciolo, smalti monocomponenti a elevate prestazioni di adesione. Sono soltanto alcune delle innovazioni che Italiancolor ha lanciato sul mercato: «La nostra struttura di approvvigionamento ci permette di lavorare materie prime di prima fascia – spiega Storti – questo, dal punto di vista degli investimenti, rappresenta una delle molte voci. La costante ricerca volta alla modernizzazione dei sistemi di produzione, anche grazie all’apporto della digitalizzazione, ci permettono di mantenere costanti i livelli di eccellenza di tutti i nostri prodotti senza sacrificare la loro sostenibilità economica». «Sin dall’inizio – ci dice Picciuolo - abbiamo impostato Italiancolor come un’azienda capace di offrire al mercato prodotti frutto di ricerca e innovazione, ma a costi accessibili. Coniugare qualità e sostenibilità economica è una delle sfide quotidiane della nostra impresa».

Prodotti di qualità e accessibili che, in Italia e all’estero, vengono distribuiti grazie a una consolidata rete logistica che fa della rapidità e della flessibilità i suoi caratteri fondamentali:

«La filosofia della nostra azienda – chiosano i vertici – è quella di essere vicina a ogni tipo di cliente, poter essere al suo fianco per studiare nuove soluzioni, per le imprese ma anche per i privati».

Contatti: www.cpitaliaonline.com