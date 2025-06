JNR Flux Pro con tecnologia NIPLO: migliora il tuo svapo con il 50% di efficienza in più

PARIGI, 30 giugno 2025 /PRNewswire/ -- JNR, marchio leader nel settore delle sigarette elettroniche, è lieto di annunciare il lancio di JNR Flux Pro, uno svapo JNR di nuova generazione basato su NIPLO Tech, progettato per offrire un'esperienza di svapo senza pari. Questa tecnologia innovativa aumenta l'efficienza della vaporizzazione del 50% e offre boccate più fluide e ricche di gusto riducendo significativamente i sottoprodotti nocivi.

Tecnologia NIPLO all'interno; ogni boccata è il massimo

Il cuore del JNR Flux Pro è la tecnologia NIPLO, che utilizza un materiale traspirante appositamente progettato per garantire un'erogazione del liquido elettronico rapida e costante. Questa tecnologia è abbinata a un preciso sistema di controllo della temperatura che ottimizza l'efficienza della vaporizzazione, riduce i sottoprodotti nocivi e favorisce il miglioramento della salute generale. La tecnologia NIPLO evita inoltre la combustione a secco, prolunga la durata della coil e riduce del 50% i costi di utilizzo del pod.

Un'esperienza personalizzata con funzionalità avanzate

JNR Flux Pro offre un'esperienza di svapo completamente personalizzabile. Il dispositivo è dotato di un touchscreen HD da 2,02 pollici grazie a cui gli utenti possono regolare il flusso d'aria, la concentrazione di nicotina e altre impostazioni, per un'esperienza di svapo personalizzata. JNR Flux Pro offre un'esperienza personalizzabile che si adatta alle preferenze individuali e offre opzioni sia per boccate morbide e delicate, sia per un'inalazione più vigorosa e fresca.

Inoltre il dispositivo supporta il controllo APP e la funzionalità Bluetooth, consentendo agli utenti di sincronizzare il proprio dispositivo con lo smartphone per un maggior controllo delle impostazioni. Questa perfetta integrazione garantisce che JNR Flux Pro rimanga il più dinamico e intuitivo possibile.

Vapore morbido e ricco ad ogni boccata

JNR Flux Pro è dotato di una cartuccia da 0,6Ω e di un sistema pod da 2 ml, progettati per offrire un vapore morbido e ricco ad ogni tiro. Il dispositivo è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 1200 mAh, che garantisce un utilizzo duraturo per tutto il giorno. La porta di ricarica Type-C consente ricariche rapide, riducendo i tempi di inattività e consentendo agli utenti di apprezzare appieno l'esperienza di svapo avanzata offerta da JNR Flux Pro.

Comodità e valore per l'utente

JNR Flux Pro è inoltre dotato di flusso d'aria regolabile, che consente agli utenti di personalizzare ulteriormente la propria esperienza, a seconda che preferiscano una sessione di svapo più intensa o più rilassata. La confezione include due flaconi di e-liquid da 10 ml e un cavo USB-C che consentono agli utenti di provare da subito una varietà di aromi.

Informazioni su JNR

JNR è stata fondata nel 2023. È un marchio leader nel settore dello svapo impegnato a fornire soluzioni di alta qualità, sicure e innovative. I prodotti dell'azienda sono disponibili in oltre 30 paesi in tutto il mondo. I dispositivi JNR per boccate importanti, come JNR 16K e JNR 18K, sono i più venduti in Francia, in Belgio e nei Paesi Bassi, e si classificano al secondo posto in tutta Europa. Con una forte attenzione all'innovazione, all'integrità e alla soddisfazione del cliente, JNR continua a stabilire nuovi standard nel settore dello svapo.

Per saperne di più visitare il sito ufficiale di JNR www.jnrvapor.com e i social di JNR.

Vendita all'ingrosso di sigarette elettroniche JNR: sales@jnrvapor.com

Cooperazione marketing: marketing@jnrvapor.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2717558/2025_06_30_JNR_Flux_Pro_Pod_Vape_Kit.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/jnr-flux-pro-con-tecnologia-niplo-migliora-il-tuo-svapo-con-il-50-di-efficienza-in-piu-302492952.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.