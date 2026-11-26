L'investimento porta Julius Meinl tra i primi cinque operatori del caffè nel canale HoReCa in Italia e conferma l'interesse del gruppo verso nuove acquisizioni

VIENNA, 26 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Julius Meinl ha completato l'acquisizione delle attività di Daroma e Neronobile in Italia, completando la più grande acquisizione nella storia dell'azienda. La transazione aggiunge 32 milioni di euro di fatturato netto, pari a quasi il 10% del fatturato 2025 del Julius Meinl Coffee Group, e circa 1.500 tonnellate di volume annuo di caffè. L'operazione porta inoltre l'azienda tra i primi cinque operatori del caffè nel canale HoReCa in Italia. Le attività acquisite entrano ora a far parte di Julius Meinl Italia, ampliando significativamente la presenza e la base clienti del Gruppo in uno dei mercati del caffè più importanti d'Europa.

«Questa acquisizione rappresenta un passo importante nel nostro percorso di crescita e riflette la nostra ambizione di continuare a rafforzare la presenza internazionale di Julius Meinl. L'Italia è un mercato chiave per noi e questo investimento ci consente di consolidare ulteriormente la nostra posizione per sviluppare il business. Continueremo a investire nei mercati in cui siamo già presenti, restando al tempo stesso aperti a opportunità in grado di accelerare la nostra crescita», dichiara Marcel Löffler, CEO di Julius Meinl Coffee Group.

L'acquisizione in sintesi

L'acquisizione porta all'interno del Gruppo Julius Meinl due realtà italiane consolidate nel settore del caffè: Daroma e Neronobile. Daroma è una torrefazione affermata, specializzata nel canale HoReCa, mentre Neronobile è specializzata in capsule di caffè. La transazione comprende gli asset, i clienti, i dipendenti e le attività operative delle due aziende, che vengono acquisite come attività operative in continuità. Dal 2025 Julius Meinl ha gestito le attività attraverso un contratto di affitto, garantendo continuità a clienti, fornitori e partner durante l'intero processo di acquisizione. Le aziende hanno già adottato gli standard qualitativi di Julius Meinl, con il 100% del caffè acquistato secondo i criteri del programma Responsibly Selected Coffee. A seguito delle necessarie approvazioni, la transazione è stata completata e la proprietà delle attività è stata trasferita a Julius Meinl. DC Advisory ha agito in qualità di advisor finanziario di Julius Meinl, Freshfields come advisor legale, PwC come advisor per la due diligence finanziaria e fiscale e Guidi Sassi & Associati come consulente.

Ulteriori opportunità per la nostra crescita

Il completamento dell'acquisizione in Italia rappresenta un passo importante nello sviluppo internazionale del Gruppo e dimostra il ruolo che le acquisizioni strategiche possono svolgere accanto alla crescita organica. Nel 2025 il Julius Meinl Coffee Group ha registrato un fatturato di 351 milioni di euro, una solida base per proseguire il proprio sviluppo internazionale. Continueremo a investire nelle attività esistenti, valutando al contempo ulteriori opportunità di acquisizione che possano rafforzare il nostro posizionamento sul mercato, ampliare le nostre competenze e sostenere la crescita internazionale. Siamo particolarmente interessati a torrefazioni regionali con un fatturato compreso tra 5 e 50 milioni di euro, caratterizzate da una forte coerenza strategica e da un potenziale di ulteriore sviluppo.

Per aziende del settore del caffè già consolidate, entrare a far parte di Julius Meinl offre l'accesso a una piattaforma internazionale, a competenze di mercato e a risorse, creando al contempo opportunità per espandersi in nuovi mercati e sviluppare ulteriormente il proprio business. L'acquisizione in Italia dimostra come realtà locali solide possano unire i propri punti di forza alla presenza internazionale di Julius Meinl per accelerare la fase successiva del proprio sviluppo.

INFORMAZIONI SU JULIUS MEINL

Fondata nel 1862, Julius Meinl è una delle più antiche torrefazioni di caffè al mondo e un iconico marchio viennese legato alla tradizione delle caffetterie. La dedizione alla qualità è un tratto distintivo della famiglia da cinque generazioni. Con oltre 160 anni di esperienza nella selezione, miscelazione e tostatura del caffè, Meinl è un fornitore di riferimento per le principali caffetterie di Vienna. Oggi, i caffè e i tè Julius Meinl creano momenti significativi per clienti e consumatori in tutto il mondo e sono distribuiti in oltre 50.000 hotel, caffetterie e ristoranti in 70 Paesi, oltre che in un numero crescente di punti vendita al dettaglio.

Press Contact

Jaqueline SiebererCorporate Communications & Press SpokespersonJulius Meinl 1862 GmbH Email: jaqueline.sieberer@meinl.group

www.juliusmeinl.com

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