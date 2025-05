Kaiyi Auto lancia la sua nuova strategia di sviluppo nel mercato globale

YIBIN, Cina, 12 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Kaiyi Auto ha tenuto con successo la sua Global Business Conference il 28 aprile. L'evento all'insegna del tema "SAIL FOR FUTURE" si è tenuto a Yibin, in Cina, e ha riunito circa 200 distributori provenienti da oltre 50 paesi e regioni. In questa occasione, Kaiyi Auto ha annunciato la sua nuova strategia per il mercato globale.

Nel corso della conferenza, Jia Yaquan, presidente di Kaiyi Auto, ha dato un caloroso benvenuto ai partecipanti e, nel suo discorso, ha presentato la strategia quinquennale di internazionalizzazione dell'azienda.

Hu Jun, vicedirettore generale esecutivo di Kaiyi Auto, ha fornito dettagli nel seguente discorso: "Per raggiungere l'obiettivo di aumentare la produzione annuale e il volume delle vendite da 60.000 a 500.000 unità, Kaiyi Auto deve attenersi al piano '55511', concentrarsi sul proprio core business, rafforzare l'immagine del marchio e impegnarsi nello sviluppo a lungo termine." Il piano '55511' si riferisce ai 5 obiettivi di Kaiyi Auto entro il 2030: ottenere un volume annuale di produzione e vendite di 500.000 veicoli; un valore della produzione di 50 miliardi di CNY; profitti e tasse pari a 5 miliardi di CNY parallelamente; veicoli a nuova energia che costituiscano la metà delle vendite totali e più della metà delle vendite provenienti dalle esportazioni.

Il vicedirettore generale di Kaiyi Auto, Jiang Sheng, ha affermato che Kaiyi Auto lancerà cinque nuovi modelli nei prossimi cinque anni e aggiornerà quelli attuali.

Jiang ha inoltre sottolineato che, per quanto riguarda la produzione e le vendite, Kaiyi Auto prevede di creare una struttura produttiva di 6 CKD + 13 SKD entro il 2030, con una capacità produttiva annua superiore alle 300.000 unità. Mediante un'espansione in più di 80 paesi e regioni grazie a una rete di oltre 1.000 filiali di vendita e assistenza, Kaiyi Auto desidera a costruire un sistema di rete di canali per un obiettivo di vendite annuali di 300.000 unità, puntando così a posizionarsi tra i primi 10 marchi automobilistici cinesi in termini di esportazioni.

"I prossimi cinque anni saranno un periodo di rapida espansione, innovazione e successo condiviso", ha affermato Han Ren, vicedirettore generale di Kaiyi Auto e direttore generale della società di commercio internazionale di Kaiyi Auto.

Questa conferenza rappresenta un importante traguardo nell'internazionalizzazione di Kaiyi Auto. In futuro, Kaiyi Auto collaborerà con partner globali per promuovere livelli superiori di innovazione tecnica e cooperazione commerciale, invitando un numero maggiore di consumatori internazionali ad apprezzare il fascino della produzione intelligente e dei prodotti cinesi.

