Kaspersky presenta Kaspersky Next: la nuova linea di prodotti business

Kaspersky introduce la sua nuova linea di prodotti di punta “Kaspersky Next”, combinando un’efficace protezione degli endpoint con la trasparenza e la rapidità di EDR (Endpoint Detection and Response) uniti alle funzioni di visibilità ed ai potenti strumenti di XDR (Extended Detection and Response). I clienti possono ora scegliere uno tra i tre livelli di prodotti disponibili sulla base delle loro esigenze di business, della complessità dell’infrastruttura IT e delle risorse a disposizione.

Milano, 23 aprile 2024. Nel panorama delle minacce informatiche in continua evoluzione, è cruciale per le aziende potersi affidare a soluzioni di cybersecurity su cui poter contare e riporre la propria fiducia per una protezione efficace. Come evidenziato dal report effettuato dall’Enterprise Strategy Group’s XDR e SOC Modernization, le società stanno avendo difficoltà nell’individuare strumenti di sicurezza informatica che possano rilevare e analizzare minacce avanzate in tempo. Kaspersky, azienda leader nel campo della tecnologia e dell’innovazione, è impegnata in un processo di continuo sviluppo di soluzioni nell’ambito della cybersecurity che siano in grado di soddisfare tutti i requisiti delle aziende, aiutandole a costruire un framework di cybersecurity veramente affidabile.

Kaspersky Next è una nuova linea di prodotti di cybersecurity che include una protezione efficace degli endpoint, potenziata da funzionalità Al, che va oltre la classica EPP (Endpoint Protection Platform), riunendo EDR e XDR per le aziende di qualsiasi dimensione o settore. Essendo le più efficaci e avanzate soluzioni di cybersecurity, EDR e XDR aiutano le società a fronteggiare gli attacchi più diffusi, sfuggenti e sofisticati, fornendo alle aziende una completa visibilità, controllo, pronta risposta e individuazione proattiva delle minacce.

Kaspersky Next può essere implementato con qualunque strumento di distribuzione e consente installazioni sia in cloud che on-premise. Le aziende possono gestirlo sia attraverso una console semplificata per eseguire rapidamente le attività di cybersecurity principali, sia attraverso una console di livello enterprise con controlli più granulari e monitoraggio avanzato.

La nuova linea di prodotti aiuta le imprese a implementare funzioni essenziali di cybersecurity, a fornire una solida protezione contro le numerose tipologie di minacce che maggiormente colpiscono le aziende, come i ransomware, malware e fuga di dati; ed evita l’accesso alle infrastrutture attraverso la Business Email Compromise, attacchi alla supply chain e exploit e altre vulnerabilità.

Kaspersky Next include numerose funzionalità di automazione come il monitoraggio e il blocco del cloud, gestione delle vulnerabilità e delle patch, scansione IoC e playbook che aiutano le aziende non solo a supportare l’efficace rilevamento e la risoluzione di nuove e complesse minacce, ma anche a ridurre il carico di lavoro dei team di cybersecurity, riducendo al minimo il numero di attività di routine per la cybersecurity.

Kaspersky Next comprende attualmente 3 livelli di prodotto:

Kaspersky Next EDR Foundations fornisce una forte protezione endpoint che identifica e neutralizza le minacce prima che possano causare danno alle aziende. I controlli di sicurezza flessibili e semplici e gli scenari IT integrati permettono di eseguire operazioni hands-off e lasciano personalizzare alle società le loro policy di sicurezza in modo da adattarle alle loro esigenze specifiche.

Questa soluzione è raccomandata per aziende in cui la sicurezza è gestita dal dipartimento IT.

Kaspersky Next EDR Optimum fornisce una forte protezione endpoint con funzionalità EDR, controlli avanzati, management delle patch e sicurezza del cloud. La visibilità delle minacce, l’analisi e la risposta, sono guidate in modo da aiutare le società a contrastare rapidamente e con minime risorse i vari attacchi.

Questa soluzione è pensata per aziende con team di sicurezza di piccole dimensioni.

Kaspersky Next XDR Expert aggrega, analizza e correla i dati provenienti da varie fonti nell’infrastrutture IT di un’organizzazione, fornendo visibilità in tempo reale e approfondimenti sull'evoluzione dei rischi informatici per offrire un rilevamento avanzato delle minacce e una risposta automatizzata. È la soluzione di cybersecurity più solida, in grado di integrarsi anche con fornitori di terze part.

Questa soluzione è da raccomandarsi a società con team esperti di cybersecurity o Security Operations Centers (SOC).

Kaspersky Next fa parte dell'ecosistema di prodotti B2B dell'azienda ed è progettato per essere direttamente compatibile con altre soluzioni e servizi Kaspersky. Con la crescente domanda di una protezione informatica più completa, le aziende possono anche passare facilmente da un livello all'altro a seconda delle esigenze di sicurezza.

Anton Ivanov, Chief Technology Officer di Kaspersky, ha dichiarato: "Oggi lanciamo il nostro XDR, leader di mercato, e rielaboriamo la nostra offerta di prodotti business, avviando un nuovo capitolo della nostra storia come vendor B2B. Kaspersky Next semplifica l'EDR e l'XDR per le aziende e le organizzazioni di tutte le dimensioni. Stiamo portando la massima protezione, grazie a un'esperienza unica, a tutti i clienti, da quelli che non hanno esperti di cybersecurity al loro interno a quelli che hanno team di cybersecurity esperti. Il nostro obiettivo è quello di consentire alle aziende di costruire sistemi di sicurezza informatica affidabili ed economici di altissima qualità per le loro specifiche esigenze".

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di sicurezza informatica e digital privacy fondata nel 1997. Le profonde competenze in materia di Threat Intelligence e sicurezza si trasformano costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere aziende, infrastrutture critiche, governi e utenti in tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda comprende una protezione leader degli endpoint e diverse soluzioni e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune, per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Oltre 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie Kaspersky e aiutiamo 220.000 aziende a tenere al sicuro ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

Seguici su:

https://twitter.com/KasperskyLabIT

http://www.facebook.com/kasperskylabitalia

https://www.linkedin.com/company/kaspersky-lab-italia

https://www.instagram.com/kasperskylabitalia/

https://t.me/KasperskyItalia

Contatto di redazione:

Noesis Kaspersky Italia

kaspersky@noesis.net