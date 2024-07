La campagna "The Beko Inheritance" vince il Leone di Bronzo ai Cannes Lions

Beko, tra i marchi leader nella tecnologia degli elettrodomestici in Europa, ha conquistato il Leone di Bronzo al prestigioso concorso internazionale Cannes Lions per la campagna globale "The Beko Inheritance". Coniugando creatività e umorismo, la campagna sottolinea la durata e la longevità dei prodotti Beko.

ISTANBUL, 3 luglio 2024 /PRNewswire/ -- Combinando tecnologie innovative e qualità superiore, Beko, tra i marchi tecnologici leader in Europa, continua a collezionare premi che consolidano il suo successo globale. Finalista nelle due categorie "Stampa ed editoria" e "Media" del 71 Festival Internazionale della Creatività Cannes Lions con la sua campagna globale "The Beko Inheritance", l'azienda ha conquistato il Leone di Bronzo nella categoria "Stampa ed editoria"

Lanciata ad aprile sui mercati globali, la campagna "The Beko Inheritance" ha catturato un vasto pubblico grazie al film prodotto da VML. Diretto da Jack Howard, lo spot combina magistralmente creatività e umorismo e presenta una storyline misteriosa. La trama ruota attorno alle tensioni familiari a seguito di un'eredità e che culminano in un testamento sorprendente, nell'obiettivo di mettere in evidenza la durata e la longevità dei prodotti Beko attraverso una narrazione non convenzionale. Il cast include nomi illustri, tra cui Brendan Patricks (Downton Abbey), Ross Hatt (The Gentlemen) e Marty Cruickshank (The Crown).

La campagna ha visto l'implementazione di una strategia di comunicazione multicanale e, oltre ai media digitali e alla comunicazione a cura degli influencer, l'organizzazione di diversi eventi in Egitto e Spagna. Il modello del testamento è stato firmato e condiviso da influencer. La campagna ha generato circa 5 miliardi di impression sui canali della stampa e dei social.

Link al film: https://www.youtube.com/watch?v=aJydkwE6oTw

Informazioni su Beko:

Beko è tra i marchi leader nella tecnologia degli elettrodomestici in Europa* nel settore del bianco. Beko aiuta i clienti a fare scelte migliori per stili di vita più sani e a contribuire a un ambiente più salutare. L'essenza del marchio si fonda sul motto "Beko state of mind" (Una scelta di vita), che definisce la fiducia totale nelle scelte giuste da parte dei clienti. Beko si impegna a proteggere il pianeta progettando e producendo prodotti innovativi, affidabili, efficienti e sostenibili.

*Fonte: Euromonitor International Limited; Large Appliances as per "Major Appliances" in Consumer Appliances 2024ed, retail volume, 2023 data (Euromonitor International Limited; Grandi elettrodomestici, con riferimento a "Grandi elettrodomestici" in "Consumer Appliances 2024ed", dati relativi al volume di vendita al dettaglio nel 2023).

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2448932/The_Beko_Inheritance_Campaign_1.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2448920/The_Beko_Inheritance_Campaign_2.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1820672/4784506/Beko_Logo.jpg

