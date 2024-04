La Pizzeria Trianon festeggia il premio internazionale L’Arcimboldo

Il riconoscimento alla storica pizzeria napoletana arriva a un anno di distanza dai festeggiamenti del centenario dell’attività presente sia nel cuore di Napoli che a Salerno

Napoli, 30 aprile 2024. Importante riconoscimento per la Pizzeria Trianon di Napoli, storica attività partenopea che nel 2023 ha compiuto i 100 anni di età. Questo storico luogo, custode di segreti culinari tramandati da generazioni, ha recentemente aggiunto un prestigioso premio al suo già ricco palmares: il premio L’Arcimboldo. La gioia e l'orgoglio si mescolano nell'animo di Giuseppe Furfaro e Angelo Greco, responsabili della Pizzeria Trianon, nel commentare la premiazione. “L'Arcimboldo arricchisce la nostra storia e siamo grati agli organizzatori e alla giuria che con questo prestigioso premio hanno messo in luce il nostro impegno”, affermano Furfaro e Greco. Il premio, conferito nel corso di una cerimonia di gala, ha visto la partecipazione di illustri personaggi dello spettacolo e delle autorità istituzionali, testimoniando l'importanza dell’evento. La Pizzeria Trianon, da oltre un secolo simbolo di autenticità e passione culinaria, ha saputo conquistare il cuore di migliaia di clienti, sia italiani che stranieri. “Il premio — proseguono i responsabili della Pizzeria Trianon — ci dà ulteriore fiducia rispetto al lavoro che portiamo avanti da 101 anni”. L'Arcimboldo non è solo un riconoscimento locale, ma coinvolge numerosi Paesi in tutto il mondo. Infatti, varie attività provenienti da Stati Uniti, Canada, Brasile, Argentina, Svizzera e altre nazioni hanno concorso per l’ambita statuetta, evidenziando l'importanza e la portata internazionale dell’evento. La storia della Pizzeria Trianon è indissolubilmente intrecciata con quella della città di Napoli e, in parte, anche con Salerno, dove la pizzeria ha una sede staccata. Questo legame con le radici e l'attenzione alla qualità hanno reso la Pizzeria Trianon un'icona della cucina napoletana nel mondo. Il premio L'Arcimboldo diventa così un ulteriore tassello nell'inestimabile mosaico di successi e riconoscimenti che arricchiscono la storia della Pizzeria Trianon. “Ricerchiamo costantemente la perfezione, impegnandoci a mantenere vive le autentiche tradizioni culinarie napoletane”, aggiungono Furfaro e Greco. La storica pizzeria continua a deliziare i palati di generazioni di appassionati di buon cibo, confermandosi un faro di eccellenza nella scena gastronomica sia locale che internazionale.

Sito web https://www.pizzeriatrianon.it/