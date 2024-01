La SEO: fondamentale per il successo online e nel Digital Marketing

Napoli, 30 gennaio 2024. Nessuna azienda oggi può fare a meno di una strategia di Digital Marketing differenziata, che sfrutti vari canali. Tra tutti, quello offerto dai motori di ricerca è probabilmente uno dei più redditizi: basti pensare l’importanza che oggi ricopre Google nelle nostre vite, quante ricerche effettuiamo ogni giorno e quante volte ci rivolgiamo a questo motore di ricerca per soddisfare una nostra esigenza.

Per questo motivo, la SEO (Search Engine Optimization, cioè l’Ottimizzazione per i motori di ricerca) è un’attività che ogni business deve considerare, se vuole competere nel sempre più complesso mondo digitale.

Vantaggi della SEO

La SEO è un’attività che ha l’obiettivo di migliorare alcuni aspetti di un sito web, con l’obiettivo di incrementarne la visibilità sui motori di ricerca come Google e Microsoft Bing. In questo modo è possibile incrementare le probabilità che prodotti, servizi o informazioni vengano trovati dagli utenti in modo facile e veloce.

L'alta visibilità dei contenuti nei risultati di ricerca aumenta la possibilità di essere scoperti dagli utenti, e dunque cliccati. L'intento primario dell'ottimizzazione SEO è di ottenere un flusso costante di visitatori al sito, che potrebbero convertirsi in clienti o, almeno, in un pubblico fedele.

Il ruolo dell'ottimizzazione SEO è cruciale nel contesto del digital marketing, basta pensare al fatto che il 53% del traffico web proviene da ricerche organiche sui motori di ricerca.

Praticamente, ogni volta che desideriamo informazioni, cerchiamo un prodotto o servizio, o possiamo semplicemente voler saziare una curiosità, la nostra prima mossa solitamente è cercare su Google.

Questo evidenzia il potenziale enorme della SEO se implementata correttamente.

Un'efficace strategia SEO, se pianificata e realizzata adeguatamente, può portare benefici tangibili per marchi, imprese e organizzazioni di qualsiasi dimensione.

Dalla SEO on site a quella off site: tutte le attività di cui ha bisogno un sito

Tra le attività da fare per rendere un sito più appetibile per i motori di ricerca si identificano comunemente tre specifiche aree di intervento. Innanzitutto, la SEO Tecnica, dedicata all'implementazione degli elementi tecnologici di un sito, come la struttura del sito stesso, l'architettura delle URL, il perfezionamento del codice, il tempo di caricamento delle pagine, la compatibilità con i dispositivi mobili e altri aspetti che potrebbero influenzare il posizionamento del sito web nei risultati dei motori di ricerca.La SEO On-site, invece, si focalizza sull'ottimizzazione dei contenuti del sito, inclusa la produzione di contenuti di alta qualità, l'uso di keyword pertinenti, l'ottimizzazione delle meta tag, la formattazione del testo e l'ottimizzazione delle immagini, tutti gli aspetti che contribuiscono a rendere il sito più appetibile agli utenti e più facilmente comprensibile dai motori di ricerca.

Infine, la SEO Off-site riguarda lo sviluppo di risorse al di fuori del sito per promuovere il brand, come l'ottenimento di backlink da altri siti, l'attività sui social media, la pubblicazione di contenuti su siti esterni e la gestione della reputazione online, tutte strategie rivolte all'incremento della visibilità e dell'autorevolezza del brand.

Sviluppare la giusta strategia SEO affidandosi a professionisti

Ma come scegliere la strada giusta da percorrere e più adatta al proprio business? A questa domanda risponde Carmine Di Donato, esperto SEO, e COO di SEO Cube Agency: “Prima di avviare ogni attività operativa, è fondamentale comprendere il settore e gli obiettivi del business”. Questa fase comprende l'individuazione del target di riferimento, la ricerca di parole chiave rilevanti, lo studio delle strategie dei concorrenti, l'esame del brand e un audit SEO per rilevare eventuali problemi. Infine, un'analisi delle SERP aiuta a capire le intenzioni di ricerca degli utenti e a sviluppare contenuti adatti per ottenere una migliore visibilità.

Dopo aver definito gli obiettivi e analizzato il settore, è il momento di stabilire la strategia SEO: “Se c'è spazio per novità, si può iniziare con la creazione di nuovi contenuti per arricchire il sito. Se il progetto non sta dando i risultati sperati, si potrebbero implementare modifiche e miglioramenti alle pagine esistenti, risolvere problemi tecnici o avviare una campagna di link building.” Infine è importante considerare l’andamento del progetto: “Il monitoraggio continuo è essenziale per comprendere se la strategia sta funzionando o se vi sono problemi emergenti.”

La SEO come parte immancabile di una strategia di Digital Marketing

Considerare la SEO all’interno di una strategia più ampia di digital marketing è fondamentale e può portare risultati, se integrata in maniera precisa a seconda delle esigenze del progetto, del settore e del pubblico. Ecco perché ogni fase, a partire dall’analisi, diventa cruciale per il buono sviluppo di tutta l’attività, un esempio viene portato sempre da SEO Cube Agency, di un e-commerce, brand importante del settore abbigliamento, molto forte a livello nazionale su canali tradizionali, ma ancora in fase di costruzione su quelli digitali.

L’attività ha avuto subito risultati strabilianti, soprattutto perché ha seguito da subito l’iter completo che ne ha definito una strategia precisa ed adatta al contesto. Grazie all’analisi del settore e dei competitor, è stata infatti stabilita una struttura funzionale alle richieste del pubblico, prendendo in considerazione volumi di ricerca ed opportunità di posizionamento su Google.

In seguito sono stati creati i contenuti da inserire come descrizione delle categorie: in questo caso il lavoro è stato svolto partendo da una ricerca di parole chiave (la cosiddetta Keyword Research) che potessero centrare le intenzioni degli utenti, dopodiché sono stati sviluppati testi che riuscissero a soddisfare anche le esigenze di comunicazione del brand. Allo stesso tempo sono state effettuate analisi tecniche che rilevassero l’efficienza del sito online, prendendo in considerazione fattori come la velocità e la user experience.

Dopo aver ottimizzato il sito in tutti i suoi aspetti, è stato possibile iniziare la campagna di link building nella maniera ideale: questa attività ha l’obiettivo di far crescere la reputazione del brand e l’autorevolezza agli occhi del motore di ricerca.

Essendo i motori di ricerca e le abitudini degli utenti in continuo cambiamento, è cruciale aggiornare la strategia SEO affinché rimanga efficiente. La SEO è un'attività complessa che richiede un'analisi attenta per raggiungere gli obiettivi prefissati.

