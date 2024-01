Laborability, il punto di riferimento digitale per capire davvero il mondo del lavoro

Milano, 29 gennaio 2024 - Laborability (www.laborability.com) è la prima piattaforma digitale in Italia dedicata al mondo del lavoro. È nata nel 2020 grazie all’esperienza di di WI LEGAL, uno dei più prestigiosi e influenti studi legali giuslavoristici in Italia, con l’obiettivo di aiutare i lavoratori a conoscere i propri diritti in ambito lavorativo e di aiutarli a ottenere i bonus e gli incentivi che gli spettano. Laborability però non si rivolge solo ai dipendenti, ma anche alle aziende, offrendo loro servizi e prodotti tecnologici volti a migliorare il benessere e il coinvolgimento dei propri collaboratori.

In pochissimi anni, laborability si è affermato come uno dei più autorevoli punti di riferimento per comprendere il mondo del lavoro. Offre, infatti, contenuti utili, stimolanti e spunti preziosi al proprio pubblico. Ogni nozione viene raccontata attraverso un linguaggio chiaro e immediato e ogni contenuto è pensato per aiutare chi lavora a comprendere appieno i propri diritti e doveri.

Potendo contare su oltre 500.000 lettori ogni mese, la piattaforma digitale fa affidamento su un team di analyst e di ricercatori che analizzano i comportamenti degli utenti e individuano,mediante la cultura dell’utilizzo di dati e insight, gli argomenti più interessanti e stimolanti, guidando così la redazione nella condivisione di news, suggerimenti e informazioni utili sul mondo del lavoro.

Il media sul mondo del lavoro Laborability, del resto, è una piattaforma che parla di lavoro alle persone che lavorano. Si rivolge a due tipologie di audience. Da una parte vi sono le cosiddette People, principalmente dipendenti ma anche liberi professionisti che vogliono risolvere i propri dubbi in materia di lavoro e conoscere tutti i bonus e gli incentivi che gli spettano. Dall’altra troviamo le Company: CEO e top manager che desiderano conoscere le principali tendenze in questo ambito e migliorare il benessere dei propri collaboratori.

Lo stesso portale digitale rappresenta una risorsa completa per chi cerca di navigare nel complesso mondo del lavoro moderno, offrendo strumenti e informazioni per affrontare le sfide quotidiane e pianificare il futuro professionale con maggiore sicurezza. La piattaforma, non a caso, si fonda sui valori di utilità, trasparenza, dignità, rispetto e inclusione.

Laborability, infine, non si limita a fornire solo informazioni, ma offre una serie di servizi e prodotti digitali per il suo pubblico. Ad esempio, gli utenti registrati possono accedere a una serie di vantaggi esclusivi, come sconti su beni e servizi, strumenti e guide, consulenze e agevolazioni su pratiche burocratiche. Alle aziende invece è dedicata un’offerta di prodotti tecnologici innovativi volti a migliorare l’employer engagement e il benessere dei dipendenti, nonché eventi in presenza e online per conoscere le principali tendenze del settore.

Come scoprire informazioni utili, approfondimenti e consigli sul mondo del lavoro, per restare sempre aggiornati? È sufficiente visitare www.laborability.com.

