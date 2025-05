Le innovative soluzioni grid forming di Huawei Digital Power adatte a qualsiasi scenario illuminano Intersolar Europe

MONACODI BAVIERA, 11 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Intersolar Europe 2025 si terrà dal 7 al 9 maggio a Monaco di Baviera. Huawei Digital Power presenta i suoi prodotti e soluzioni Smart PV+ESS grid forming adatte a ogni scenario. Queste tecnologie all'avanguardia e riuscite applicazioni di successo contribuiscono ad accelerare la realizzazione di nuovi sistemi energetici e a guidare il settore mondiale delle rinnovabili verso uno sviluppo di qualità elevata.

Oramai la neutralità carbonica e la transizione energetica sono missioni globali. Richiedono la costruzione di nuovi sistemi energetici per poter consumare più energia rinnovabile e utilizzare più dispositivi elettronici di potenza nella produzione, trasmissione e distribuzione e nel consumo di energia. I nuovi sistemi integrano i flussi di energia con i flussi di informazioni. I flussi di energia gestiti dai flussi di informazioni, noti come "bit manages watt" (il bit gestisce il watt), consentono una distribuzione flessibile, sicurezza, affidabilità e un controllo stabile della formazione della rete, e sono quindi essenziali.

Negli scenari su larga scala, a livello di servizio pubblico, la soluzione Smart String Grid Forming ESS di Huawei offre formazione di rete per ogni scenario, sicurezza dalla cella alla rete, investimento ottimale per l'intero ciclo di vita e la digitalizzazione full link. Offre capacità grid forming per tutti gli scenari, tutte le condizioni della rete e l'intero ciclo di vita di generazione, trasmissione, distribuzione e consumo di energia. Ciò significa che il sistema ESS Smart String Grid Forming di Huawei è in grado di garantire caratteristiche di grid forming stabili a qualsiasi intervallo di stato di carica (SOC) e di rapporto di cortocircuito (SCR), in qualsiasi istante. È anche a prova di futuro, in quanto supporta l'evoluzione tecnologica a ciclo continuo.

Il controllo gerarchico è fondamentale per il raggiungimento dell'equilibrio ottimale tra economia e stabilità da parte di un sistema di microrete. Il sistema di controllo della microrete di Huawei considera attentamente il controllo basato sul tempo e l'implementazione delle funzioni, ed è suddiviso in tre livelli: controllo stabile della formazione della griglia, controllo coordinato efficiente e distribuzione intelligente ottimizzata. Fornisce un forte supporto tecnico per la transizione energetica efficiente e a basse emissioni di carbonio di settori come quello del mining.

Progettato per consentire operazioni sostenibili in ambito commerciale e industriale (C&I), il sistema Smart Hybrid Cooling ESS da 215 kWh di Huawei offre sicurezza proattiva, qualità premium e maggiore redditività.

Per ulteriori informazioni consultare la brochure del prodotto.

La nuova proposta Home Energy Management Solution 6.0 copre la generazione di energia verde e il consumo energetico intelligente, aprendo la strada all'energia domestica sostenibile. Questa soluzione comprende una gamma completa di nuovi prodotti, come la soluzione residenziale ESS LUNA S1-7kWh. Questo ESS vanta una garanzia di lunga durata leader nel settore, oltre il 40% di energia utilizzabile in più rispetto alla media del settore e un'espansione della capacità su richiesta fino a 252 kWh. Può essere utilizzato anche in un'ampia gamma di scenari C&I e residenziali di piccole dimensioni. Nell'area espositiva residenziale di Huawei i visitatori potranno assistere a una demo dell'affidabilità e della qualità elevata del prodotto in condizioni estreme, tra cui immersione in acqua a 40 cm, pressione di 5 tonnellate, resistenza al vento, alla sabbia e al freddo estremo.

La transizione energetica non è solo innovazione tecnologica, ma anche un impegno globale per arrivare a uno sviluppo sostenibile. Huawei Digital Power continuerà a innovare le tecnologie, a integrare le tecnologie "4T" (bit, watt, calore e batteria) e a collaborare con clienti e partner globali per accelerare la costruzione di nuovi sistemi energetici attraverso soluzioni grid forming adatte a ogni scenario.

