Lead Generation? Squadd CRM diventa il partner di marketing delle PMI

Milano, 09/05/2024 - Per le aziende di ogni dimensione, oggi la Lead Generation rappresenta un "minimo comune multiplo", essenziale per raggiungere il successo. Gli imprenditori hanno ormai capito che acquisire costantemente nuovi contatti qualificati è fondamentale per far crescere il business, assumere più collaboratori e far crescere il fatturato. Tuttavia, se tutto ormai hanno capito l'importanza di fare Lead Generation, è importante oggi per un imprenditore portarsi al livello successivo.

Squadd emerge come la soluzione definitiva a questa sfida, offrendo una piattaforma CRM completa e intuitiva che semplifica e ottimizza il processo di Lead Generation. Con Squadd, le aziende possono finalmente dire addio a strumenti frammentati e inefficienti, abbracciando un approccio unificato e automatizzato che massimizza i risultati.

"Oggi tutti fanno Lead Generation e la differenza sta nel come viene fatta" dice Andrea Guzzonato, uno dei soci fondatori della startup, con le idee estremamente chiare. "Se ad esempio lavori con dei venditori, non puoi far passare giorni prima di contattarli. Squadd è un partner fondamentale in questo perché ti automatizza il 90% del lavoro".

Ma come si svolge una Lead Generation efficace?

Abbiamo chiesto ad Andrea qualche opinione sul come gestire correttamente la Lead Generation, e questo è quanto è emerso.

"Posto che varia da settore a settore e da struttura aziendale a struttura aziendale, ci sono degli elementi che possono aiutare ogni azienda, ad esempio delle serie di messaggi su Whatsapp che educhino il lead alla nostra soluzione e lo portino a farsi un'idea su di noi. Le sequenze Whatsapp (e email, se serve) sono utilissime sia per gestire i nuovi lead che per recuperare i lead persi.

Ho lavorato con tante aziende e purtroppo ho notato che quasi chiunque lascia la "Whatsapp Automation" in balia della memoria dei venditori, perdendo soldi a palate. Con Squadd abbiamo la possibilità di creare campagne di marketing su Whatsapp, che inviino messaggi automatici e scadenziati in base al comportamento del lead.

Certo, non sempre si può automatizzare tutto. Sono un grande fan della componente umana, e in molti business la vendita va fatta per forza tramite un venditore. Anche qui possiamo settare Squadd per aiutarci, inviando reminder al venditore in automatico e "nutrendo" il lead prima dell'appuntamento in modo da ridurre i No-Show.

Queste sono le funzioni più comuni, ma ogni business può creare delle automazioni personalizzate. Con uno studio di tatuatori, ad esempio, abbiamo creato una sistema di coupon automatici, in cui veniva generato un coupon personalizzato con un buono sconto che veniva inviato al cliente per riattivare i clienti persi. Questa singola mossa ha aumentato alla grande il ritorno sull'investimento, tuttoggi la usiamo in modo programmato."

Landing Pages, Whatsapp Marketing, Calendari automatici: ma è davvero possibile fare tutto con Squadd?

Anche su questo, Andrea ci ha dato una risposta esaustiva:

"L'idea dietro a Squadd è proprio dare in mano alle Piccole e Medie Imprese uno strumento tutto in uno che semplifichi ogni fase del processo, permettendo di creare siti web, fare campagne Whatsapp ed email, gestire i clienti, le automazioni e molto altro.

Ad oggi le aziende che fanno lead generation si ritrovano ad usare tanti software diversi, che costano un sacco e ti danno i dati "frammentati". L'idea di Squadd è proprio unire tutte le funzioni in un unico software, in modo da risparmiare soldi ogni mese e soprattutto poter vedere i dati in un’unica piattaforma”.

Conclusione

Squadd rappresenta una vera e propria rivoluzione nel panorama dei CRM, offrendo alle aziende uno strumento all-in-one per una lead generation impeccabile. Con la sua interfaccia intuitiva, le sue potenti funzionalità e la sua focalizzazione nel fornire un servizio clienti della massima qualità possibile, Squadd si posiziona come la scelta ideale per le PMI che desiderano far crescere il proprio business senza investire patrimoni in decine di software diversi, mantenendo traccia di tutte le KPI in un unico posto.

In un mercato competitivo, dotarsi degli strumenti giusti è fondamentale per il successo. Per molti imprenditori, Squadd si è rivelato la chiave per sbloccare il potenziale della propria azienda e raggiungere nuovi traguardi ambiziosi.

