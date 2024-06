Manuel Agnelli, Dardust, Gaia e Santino Cardamone: la lineup del 14/06 del WMF Music Fest

Prosegue la seconda giornata del Festival musicale all’interno del WMF - We Make Future, in programma a BolognaFiere fino al 15 giugno 2024. Numerosi gli artisti che saliranno domani 14 giugno sul Mainstage della manifestazione, tra questi anche Dardust, assieme ai Sunset String Quintet, Manuel Agnelli, Santino Cardamone e GAIA, che chiuderà la giornata con il suo live concert a partire dalle ore 18,30. Oltre al Mainstage, spazio alla musica anche nell’area fieristica del WMF con un palco interamente dedicato alle band emergenti selezionate dal contest. Media Partner del WMF Music Fest 2024 è Rolling Stone Italia, direzione artistica a cura di Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On e ideatore del WMF.

Bologna, 13/06/2024. Concerti, live performance e live set continuano sul Mainstage del WMF - We Make Future, in programma fino al 15 giugno presso BolognaFiere. Prosegue infatti la kermesse musicale del Music Fest, evento che ogni anno porta sui palchi del WMF - Fiera e Festival Internazionale sull’Innovazione, artisti di fama nazionale e internazionale.

Dopo le esibizioni della prima giornata che hanno coinvolto nomi come Fatoumata Diawara, Kenobit, Sarafine e i Disco Club Paradiso, ad intrattenere il pubblico del WMF arrivano, il 14 giugno, anche Manuel Agnelli, Dardust, Santino Cardamone e GAIA.

Sarà proprio Dardust, a partire dalle ore 9.50, ad aprire la giornata con una live performance che anticipa l’Opening Ceremony della manifestazione. Accompagnato dal Sunset String Quintet, Dardust svelerà la versione più intima e toccante del suo repertorio tracciando nuove orbite della musica neoclassica e accompagnando il pubblico in una dimensione musicale inedita.

A seguire, sul Mainstage anche Santino Cardamone, amatissimo cantautore folk di origine crotonese, che coinvolgerà con il suo stile interpretativo inconfondibile il pubblico della manifestazione.

È a partire dalle 17.30 che invece, sul palco principale sarà possibile ascoltare Manuel Agnelli, cantautore, musicista, produttore discografico e autore, fondatore e frontman degli Afterhours, che si esibirà in un Acoustic Solo seguito da un talk per conoscere più da vicino l’artista, tra i più amati non solo in Italia ma anche all’estero.

A concludere i lavori della seconda giornata di WMF, 14 giugno dalle ore 18.30, il live concert di GAIA, cantautrice italo-brasiliana che regalerà al pubblico il mix perfetto tra energia pura e intensità emotiva. GAIA è attualmente in testa alle calassifiche streaming con il brano con Tony Effe “Sesso e Samba” pubblicato dopo il suo singolo "Dea Saffica", un'ode e celebreazione all'universo femminile.

Per accedere a tutti i concerti e le live performance sul Mainstage del 14 giugno è possibile acquistare il Mainstage Ticket 1 day o il Mainstage Ticket 3 days. Con questi Ticket si accede anche all’area fieristica del WMF, dove è possibile assistere anche alle esibizioni delle band selezionate dal Contest Band Emergenti sul palco dedicato e a molteplici altri eventi del mondo eSport e gaming, robotica, creators e molto altro.

Programma Mainstage giorno 2

Dardust

Manuel Agnelli

GAIA

Santino Cardamone

WMF - Fiera Internazionale sull’Innovazione:AI, Tech and Digital

Il 13 - 14 - 15 GIUGNO 2024, presso BolognaFiere, torna il WMF - We Make Future, fiera internazionale certificata interamente dedicata al mondo dell’innovazione. Manifestazione di richiamo globale, riunisce annualmente il meglio dell’innovazione digitale e sociale, i principali player internazionali, startup, scaleup, investitori, istituzioni, università ed enti non-profit. Con più di 60.000 presenze nel 2023, e per il 2024 più di 90 paesi coinvolti, +600 tra sponsor ed espositori, oltre 1.000 speaker e ospiti da tutto il mondo, 3.000 tra startup e investitori e più di 90 stage formativi, il WMF è la Fiera internazionale di riferimento per il mondo dell’innovazione.

Search On Media Group

Dal 2004 l'azienda ha l'obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Education - che organizza il WMF e altri eventi formativi - e la piattaforma ibrida.io - che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.

Ufficio Stampa WMF: press@wemakefuture.it / Tel: 051 0951294