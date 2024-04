Marketing offline: come e perché personalizzare le chiavette usb con il logo aziendale

Gorla Minore (VA), 19/04/2024 - Sono sempre di più le aziende che scelgono di offrire in omaggio ai propri dipendenti o ai propri clienti delle pen drive personalizzate. Sono numerose, per altro, le opzioni a cui attingere, con una vasta gamma di varianti in grado di soddisfare le esigenze più diverse. Come orientarsi, dunque, nella scelta delle chiavette usb personalizzate? Prima di tutto è opportuno tenere conto della capacità di memorizzazione, ma si deve valutare anche la tipologia di connessione, che può essere bluetooth o usb. Questi aspetti sono destinati a incidere in maniera significativa sulla funzionalità, oltre che sul prezzo, del supporto. Non vanno dimenticati, poi, gli aspetti più prettamente estetici, visto che le chiavette sono disponibili in tanti formati diversi, tradizionali o sorprendenti. Per quel che riguarda il materiale di composizione, la scelta è altrettanto vasta: si va dal legno al metallo, passando per la plastica e la gomma. Ovviamente, in vista dell’applicazione del logo aziendale, è opportuno scegliere con precisione e in maniera accurata il colore della chiavetta.

Un dono sempre apprezzato

Di certo le penne usb che vengono offerte in omaggio si dimostrano dei doni sempre apprezzati: si tratta di gadget aziendali di successo perché richiedono a chi li propone un investimento economico non troppo elevato e si rivelano realmente utili per chi li riceve. Che si tratti di regali aziendali destinati ai clienti o ai dipendenti, la resa sarà comunque soddisfacente. Attenzione, però, perché una memoria flash non è in grado di supportare un numero illimitato di scritture, nel senso che un dispositivo di solito può essere sottoposto a circa 100mila cicli di scrittura. La versatilità è un altro dei punti di forza delle chiavette usb, che sono destinate a essere gradite anche da coloro che magari ne hanno già una. In più, tali dispositivi possono essere personalizzati in ogni loro parte.

A chi servono le pen drive

Le chiavette usb sono strumenti aziendali di fondamentale importanza, non solo per le persone che lavorano al computer, ma più in generale per tutti coloro che devono gestire dei documenti digitali. Oggi le chiavette sono dispositivi di memorizzazione di cui non si può fare a meno: stiamo parlando di memorie di massa portatili che vengono usate sempre più di frequente sia perché sono facili da adoperare, sia perché si possono portare in giro senza problemi (grazie al loro formato ridotto entrano in tasca). Proprio la facilità di utilizzo è un aspetto che merita di essere approfondito: la pen drive viene collegata al pc attraverso una porta usb, e non c’è bisogno di eseguire alcuna procedura di installazione. Quando non se ne ha più bisogno, poi, per scollegarla è sufficiente mettere in atto la rimozione sicura dell’hardware.

La capacità di memoria

Un supporto piccolo qualche centimetro può garantire una notevole capacità di memorizzazione, decisamente più elevata rispetto a quella che in passato veniva offerta dai cd o dai dvd. Sono passati ormai più di dieci anni da quando, nel lontano 2013, fu lanciata in commercio la prima chiavetta usb in grado di offrire una capacità di memoria pari a 1 Tera. L’evoluzione tecnologica è stata costante, e si è accompagnata a un calo dei prezzi: se oggi una chiavetta da 1 giga costa pochi euro, vent’anni fa era disponibile almeno a 100 euro. Insomma, oggi le chiavette usb sono indispensabili per la conservazione e il trasporto dei dati.

